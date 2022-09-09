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На юго-востоке Москвы столкнулись семь легковых машин - РИА Новости, 09.09.2022
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На юго-востоке Москвы столкнулись семь легковых машин
На юго-востоке Москвы столкнулись семь легковых машин - РИА Новости, 09.09.2022
На юго-востоке Москвы столкнулись семь легковых машин
Сразу семь легковых автомашин столкнулись на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП перекрыто... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:08
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происшествия
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сразу семь легковых автомашин столкнулись на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по трем полосам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На улице Люблинская произошло столкновение семи легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадали три человека – у них легкие ушибы. Движение транспорта из-за ДТП в сторону центра перекрыто по трем полосам. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
09:08 09.09.2022 (обновлено: 10:40 09.09.2022)
 
На юго-востоке Москвы столкнулись семь легковых машин

Экстренные службы: семь машин столкнулись на юго-востоке Москвы, пострадали три человека

© Фото : Дептранс МоскваМассовое ДТП на Люблинской улице в Москве
Массовое ДТП на Люблинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Дептранс Москва
Массовое ДТП на Люблинской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сразу семь легковых автомашин столкнулись на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по трем полосам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Люблинская произошло столкновение семи легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, пострадали три человека – у них легкие ушибы. Движение транспорта из-за ДТП в сторону центра перекрыто по трем полосам. Обстоятельства происшествия выясняются.
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