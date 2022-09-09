https://ria.ru/20220909/dtp-1815570768.html

На юго-востоке Москвы столкнулись семь легковых машин

На юго-востоке Москвы столкнулись семь легковых машин - РИА Новости, 09.09.2022

На юго-востоке Москвы столкнулись семь легковых машин

Сразу семь легковых автомашин столкнулись на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП перекрыто... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:08

2022-09-09T09:08

2022-09-09T10:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сразу семь легковых автомашин столкнулись на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по трем полосам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На улице Люблинская произошло столкновение семи легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадали три человека – у них легкие ушибы. Движение транспорта из-за ДТП в сторону центра перекрыто по трем полосам. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва