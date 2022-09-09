https://ria.ru/20220909/drobotenko-1815672726.html

Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике

Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике - РИА Новости, 09.09.2022

Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике

Сергей Дроботенко повеселил пользователей социальных сетей фотографией в купальнике – к женскому образу он добавил свою голову. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:33

2022-09-09T15:33

2022-09-09T15:33

шоубиз

ольга бузова

анастасия волочкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815671409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33558b2ba9b204300ceca17732f4bc73.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сергей Дроботенко повеселил пользователей социальных сетей фотографией в купальнике – к женскому образу он добавил свою голову.В комментариях его сравнили с Ольгой Бузовой."На первой фотке копия Бузовой", "Мне очень мода понравилась", "О, Боже! Серегиня, вы богиня", "Глаз не оторвать", – написали пользователи.Ранее в Сети бурно отреагировали на нового возлюбленного Анастасии Волочковой по имени Александр.

https://ria.ru/20220909/kostyushkin-1815588931.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ольга бузова, анастасия волочкова