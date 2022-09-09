https://ria.ru/20220909/drobotenko-1815672726.html
Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике
Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике - РИА Новости, 09.09.2022
Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике
Сергей Дроботенко повеселил пользователей социальных сетей фотографией в купальнике – к женскому образу он добавил свою голову. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:33
2022-09-09T15:33
2022-09-09T15:33
шоубиз
ольга бузова
анастасия волочкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815671409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33558b2ba9b204300ceca17732f4bc73.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сергей Дроботенко повеселил пользователей социальных сетей фотографией в купальнике – к женскому образу он добавил свою голову.В комментариях его сравнили с Ольгой Бузовой."На первой фотке копия Бузовой", "Мне очень мода понравилась", "О, Боже! Серегиня, вы богиня", "Глаз не оторвать", – написали пользователи.Ранее в Сети бурно отреагировали на нового возлюбленного Анастасии Волочковой по имени Александр.
https://ria.ru/20220909/kostyushkin-1815588931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815671409_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_38b6e16fd2b9db5abced705223ef261b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, анастасия волочкова
Шоубиз, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова
Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике
Сергея Дроботенко в купальнике назвали копией Ольги Бузовой
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сергей Дроботенко повеселил пользователей социальных сетей фотографией в купальнике – к женскому образу он добавил свою голову.
"Осенняя коллекция от великого Сержио Дроботинни. <…> Модных осенних дней, синьоры! Скажи сам себе "брависсимо!", – написал юморист.
В комментариях его сравнили с Ольгой Бузовой.
"На первой фотке копия Бузовой", "Мне очень мода понравилась", "О, Боже! Серегиня, вы богиня", "Глаз не оторвать", – написали пользователи.
Ранее в Сети бурно отреагировали
на нового возлюбленного Анастасии Волочковой по имени Александр.