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Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике - РИА Новости, 09.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220909/drobotenko-1815672726.html
Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике
Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике - РИА Новости, 09.09.2022
Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике
Сергей Дроботенко повеселил пользователей социальных сетей фотографией в купальнике – к женскому образу он добавил свою голову. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:33
2022-09-09T15:33
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сергей Дроботенко повеселил пользователей социальных сетей фотографией в купальнике – к женскому образу он добавил свою голову.В комментариях его сравнили с Ольгой Бузовой."На первой фотке копия Бузовой", "Мне очень мода понравилась", "О, Боже! Серегиня, вы богиня", "Глаз не оторвать", – написали пользователи.Ранее в Сети бурно отреагировали на нового возлюбленного Анастасии Волочковой по имени Александр.
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ольга бузова, анастасия волочкова
Шоубиз, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова
15:33 09.09.2022
 
Сергей Дроботенко показал фото в женском купальнике

Сергея Дроботенко в купальнике назвали копией Ольги Бузовой

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске
Фестиваль искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сергей Дроботенко повеселил пользователей социальных сетей фотографией в купальнике – к женскому образу он добавил свою голову.
"Осенняя коллекция от великого Сержио Дроботинни. <…> Модных осенних дней, синьоры! Скажи сам себе "брависсимо!", – написал юморист.
Публикация в соцсети Сергея Дроботенко
Публикация в соцсети Сергея Дроботенко
Публикация в соцсети Сергея Дроботенко
В комментариях его сравнили с Ольгой Бузовой.
"На первой фотке копия Бузовой", "Мне очень мода понравилась", "О, Боже! Серегиня, вы богиня", "Глаз не оторвать", – написали пользователи.
Ранее в Сети бурно отреагировали на нового возлюбленного Анастасии Волочковой по имени Александр.
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