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В Донецке при обстреле больницы никто не пострадал - РИА Новости, 09.09.2022
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https://ria.ru/20220909/donetsk-1815796959.html
В Донецке при обстреле больницы никто не пострадал
В Донецке при обстреле больницы никто не пострадал - РИА Новости, 09.09.2022
В Донецке при обстреле больницы никто не пострадал
Пострадавших в результате обстрела украинскими войсками больницы в Донецке нет, сообщает министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:46
2022-09-09T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
калининский район
мчс днр
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Пострадавших в результате обстрела украинскими войсками больницы в Донецке нет, сообщает министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что пожарные локализовали возгорание кровли одного из корпусов больницы в центре Донецка."Сегодня вследствие прямого попадания в корпус поликлиники #2 Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) зафиксировано повреждение кровли и чердачного помещения. Пострадавших среди пациентов и сотрудников нет. Все пациенты и персонал перемещены в другой корпус", - написал Гарцев в Telegram-канале.Он отметил, что инженерами ДоКТМО и сотрудниками МЧС ДНР отключено электричество в корпусе, проводится повторный осмотр крыши и прибольничной территории.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщил, что украинские войска обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение в Калининском районе города.
https://ria.ru/20220909/zoopark-1815796677.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район, мчс днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Калининский район, МЧС ДНР
22:46 09.09.2022
 
В Донецке при обстреле больницы никто не пострадал

Глава Минздрава ДНР: пострадавших при обстреле больницы в Донецке украинскими войсками нет

© Алексей КулемZин/TelegramПожар на территории больницы им.Калинина в Донецке, после украинского обстрела
Пожар на территории больницы им.Калинина в Донецке, после украинского обстрела
© Алексей КулемZин/Telegram
Пожар на территории больницы им.Калинина в Донецке, после украинского обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Пострадавших в результате обстрела украинскими войсками больницы в Донецке нет, сообщает министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что пожарные локализовали возгорание кровли одного из корпусов больницы в центре Донецка.
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"Сегодня вследствие прямого попадания в корпус поликлиники #2 Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) зафиксировано повреждение кровли и чердачного помещения. Пострадавших среди пациентов и сотрудников нет. Все пациенты и персонал перемещены в другой корпус", - написал Гарцев в Telegram-канале.
Он отметил, что инженерами ДоКТМО и сотрудниками МЧС ДНР отключено электричество в корпусе, проводится повторный осмотр крыши и прибольничной территории.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщил, что украинские войска обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение в Калининском районе города.
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