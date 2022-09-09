https://ria.ru/20220909/donetsk-1815796959.html

В Донецке при обстреле больницы никто не пострадал

В Донецке при обстреле больницы никто не пострадал - РИА Новости, 09.09.2022

В Донецке при обстреле больницы никто не пострадал

Пострадавших в результате обстрела украинскими войсками больницы в Донецке нет, сообщает министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:46

2022-09-09T22:46

2022-09-09T22:46

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

мчс днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815781506_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_12a08e938e1032ff08155337bb6e6204.png

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Пострадавших в результате обстрела украинскими войсками больницы в Донецке нет, сообщает министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что пожарные локализовали возгорание кровли одного из корпусов больницы в центре Донецка."Сегодня вследствие прямого попадания в корпус поликлиники #2 Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) зафиксировано повреждение кровли и чердачного помещения. Пострадавших среди пациентов и сотрудников нет. Все пациенты и персонал перемещены в другой корпус", - написал Гарцев в Telegram-канале.Он отметил, что инженерами ДоКТМО и сотрудниками МЧС ДНР отключено электричество в корпусе, проводится повторный осмотр крыши и прибольничной территории.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщил, что украинские войска обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение в Калининском районе города.

https://ria.ru/20220909/zoopark-1815796677.html

https://ria.ru/20220909/spetsoperatsiya-1815795702.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район, мчс днр