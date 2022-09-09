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В штабе обороны ДНР подтвердили обстрел больницы украинскими войсками

В штабе обороны ДНР подтвердили обстрел больницы украинскими войсками - РИА Новости, 09.09.2022

В штабе обороны ДНР подтвердили обстрел больницы украинскими войсками

Украинские войска обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение в Калининском районе города, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:47

2022-09-09T20:47

2022-09-09T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

калининский район

донецкая народная республика

украина

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение в Калининском районе города, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) атаковали ДоКТМО по проспекту Ильича в Калининском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в районе этого проспекта был зафиксирован прилет "снаряда образца НАТО калибром 155 миллиметров"."По сообщению местных жителей на Набережной в домах взрывной волной выбиты стекла", - написал мэр в Telegram-канале.

калининский район

донецкая народная республика

украина

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в мире, алексей кулемзин (донецк), калининский район, донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины