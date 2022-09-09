https://ria.ru/20220909/donetsk-1815776454.html
ВСУ обстреляли территорию больницы в Донецке
ВСУ обстреляли территорию больницы в Донецке - РИА Новости, 09.09.2022
ВСУ обстреляли территорию больницы в Донецке
Украинские войска обстреляли территорию больницы в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:26
2022-09-09T20:26
2022-09-09T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
владимир путин
украина
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ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию больницы в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина", — написал он.Всего в пятницу в Донецкой Народной Республике из-за атак ВСУ погибли восемь мирных жителей, из них пять человек стали жертвами ударов по Донецку. Еще 27 человек, включая девочку-подростка, получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны. При обстреле столицы республики боевики в основном использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров. На Украине под него изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана". С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
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Кадры с места обстрела больницы в Донецке
Кадры обстрелянной украинскими войсками больницы в Донецке
2022-09-09T20:26
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Владимир Путин, Украина
20:26 09.09.2022 (обновлено: 21:41 09.09.2022)
ВСУ обстреляли территорию больницы в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле городской больницы со стороны ВСУ