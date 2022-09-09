https://ria.ru/20220909/donetsk-1815776454.html

ВСУ обстреляли территорию больницы в Донецке

ВСУ обстреляли территорию больницы в Донецке - РИА Новости, 09.09.2022

ВСУ обстреляли территорию больницы в Донецке

Украинские войска обстреляли территорию больницы в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:26

2022-09-09T20:26

2022-09-09T21:41

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

владимир путин

украина

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ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию больницы в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина", — написал он.Всего в пятницу в Донецкой Народной Республике из-за атак ВСУ погибли восемь мирных жителей, из них пять человек стали жертвами ударов по Донецку. Еще 27 человек, включая девочку-подростка, получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны. При обстреле столицы республики боевики в основном использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров. На Украине под него изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана". С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

https://ria.ru/20220909/dnr-1815769631.html

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донецкая народная республика

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Кадры с места обстрела больницы в Донецке Кадры обстрелянной украинскими войсками больницы в Донецке 2022-09-09T20:26 true PT0M23S

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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), владимир путин, украина