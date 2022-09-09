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В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/donetsk-1815742704.html
В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека
В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека - РИА Новости, 09.09.2022
В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека
Украинский удар в центре Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя, еще пять пострадали, пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:12
2022-09-09T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинский удар в центре Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя, еще пять пострадали, пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительной информации в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина "Изумруд" погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
18:12 09.09.2022 (обновлено: 18:29 09.09.2022)
 
В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека

В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинский удар в центре Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя, еще пять пострадали, пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина "Изумруд" погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка.
Медики оказывают помощь женщине, пострадавшей в результате обстрела Парка кованых фигур в Донецке. 9 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
16:06Специальная военная операция на Украине
В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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