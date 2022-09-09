https://ria.ru/20220909/donetsk-1815742704.html

В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека

В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека - РИА Новости, 09.09.2022

В Донецке ВСУ нанесли удар по троллейбусной остановке, погибли два человека

Украинский удар в центре Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя, еще пять пострадали, пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:12

2022-09-09T18:12

2022-09-09T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинский удар в центре Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя, еще пять пострадали, пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительной информации в результате обстрела конечной остановки троллейбусов в районе магазина "Изумруд" погибло 2 мирных граждан, ранено 5 человек", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка.

https://ria.ru/20220909/donetsk-1815690626.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика