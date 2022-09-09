https://ria.ru/20220909/donetsk-1815690626.html

В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур

В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур - РИА Новости, 09.09.2022

В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур

Парк кованых фигур в центре Донецка попал под обстрел украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:06

2022-09-09T16:06

2022-09-09T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Парк кованых фигур в центре Донецка попал под обстрел украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Очевидцы сообщают - только что под обстрел попал Парк кованых фигур в центре Донецка. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в свою очередь сообщило, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html

донецк (днр)

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр)