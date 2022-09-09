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В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/donetsk-1815690626.html
В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур
В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур - РИА Новости, 09.09.2022
В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур
Парк кованых фигур в центре Донецка попал под обстрел украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:06
2022-09-09T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Парк кованых фигур в центре Донецка попал под обстрел украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."Очевидцы сообщают - только что под обстрел попал Парк кованых фигур в центре Донецка. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в свою очередь сообщило, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР)
16:06 09.09.2022 (обновлено: 16:21 09.09.2022)
 
В Донецке ВСУ обстреляли парк кованых фигур

Парк кованых фигур в центре Донецка попал под обстрел украинских войск

© Фото : Глава администрации г. Донецка Алексей КулемзинМедики оказывают помощь женщине, пострадавшей в результате обстрела Парка кованых фигур в Донецке. 9 сентября 2022
Медики оказывают помощь женщине, пострадавшей в результате обстрела Парка кованых фигур в Донецке. 9 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин
Медики оказывают помощь женщине, пострадавшей в результате обстрела Парка кованых фигур в Донецке. 9 сентября 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Парк кованых фигур в центре Донецка попал под обстрел украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"Очевидцы сообщают - только что под обстрел попал Парк кованых фигур в центре Донецка. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в свою очередь сообщило, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Кадр из видео
08:00
"Держал в страхе весь поселок". Из-за чего жители Ялты вышли на улицы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)
 
 
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