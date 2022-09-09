https://ria.ru/20220909/donbass-1815713144.html
Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли
Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли
Как минимум три человека пострадали после обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:00
2022-09-09T17:00
2022-09-09T19:04
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донецк (днр)
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украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Как минимум три человека пострадали после обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.На место прибыли машины скорой помощи. На тротуаре возле парка лежат пострадавшие, видны следы крови и осколки стекол.Как уточнили в штабе территориальной обороны ДНР, в Ворошиловском районе в результате атаки погибли два человека, пятеро получили ранения.По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, удар пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд".В пятницу ВСУ также обстреляли Петровский район столицы республики, погибли три человека.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:00 09.09.2022 (обновлено: 19:04 09.09.2022)
Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли
Штаб ДНР сообщил о гибели двух человек после обстрела ВСУ парка в центре Донецка