https://ria.ru/20220909/donbass-1815713144.html

Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли

Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли

Как минимум три человека пострадали после обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:00

2022-09-09T17:00

2022-09-09T19:04

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ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Как минимум три человека пострадали после обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.На место прибыли машины скорой помощи. На тротуаре возле парка лежат пострадавшие, видны следы крови и осколки стекол.Как уточнили в штабе территориальной обороны ДНР, в Ворошиловском районе в результате атаки погибли два человека, пятеро получили ранения.По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, удар пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд".В пятницу ВСУ также обстреляли Петровский район столицы республики, погибли три человека.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, петровский район, алексей кулемзин (донецк)