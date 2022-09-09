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Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/donbass-1815713144.html
Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли
Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли
Как минимум три человека пострадали после обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:00
2022-09-09T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Как минимум три человека пострадали после обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.На место прибыли машины скорой помощи. На тротуаре возле парка лежат пострадавшие, видны следы крови и осколки стекол.Как уточнили в штабе территориальной обороны ДНР, в Ворошиловском районе в результате атаки погибли два человека, пятеро получили ранения.По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, удар пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд".В пятницу ВСУ также обстреляли Петровский район столицы республики, погибли три человека.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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донецк (днр)
донбасс
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, петровский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
17:00 09.09.2022 (обновлено: 19:04 09.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли парк в центре Донецка, два человека погибли

Штаб ДНР сообщил о гибели двух человек после обстрела ВСУ парка в центре Донецка

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Как минимум три человека пострадали после обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
На место прибыли машины скорой помощи. На тротуаре возле парка лежат пострадавшие, видны следы крови и осколки стекол.
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По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, удар пришелся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд".
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С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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