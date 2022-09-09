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В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/donbass-1815586479.html
В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ
В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.09.2022
В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ
Четыре человека ранены в поселке Пантелеймоновка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:32
2022-09-09T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Четыре человека ранены в поселке Пантелеймоновка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики атаковали Пантелеймоновку, по улице Виноградной ранены 4 человека", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 7.00 мск пятницы украинские войска обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибром 152 миллиметра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс, пантелеймоновка (горловский район)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР), Донбасс, Пантелеймоновка (Горловский район)
10:32 09.09.2022
 
В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ

Штаб обороны ДНР сообщил о ранении четырех человек при украинском обстреле Пантелеймоновки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Четыре человека ранены в поселке Пантелеймоновка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики атаковали Пантелеймоновку, по улице Виноградной ранены 4 человека", - говорится в Telegram-канале штаба.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 7.00 мск пятницы украинские войска обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибром 152 миллиметра.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)ДонбассПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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