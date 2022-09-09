https://ria.ru/20220909/donbass-1815586479.html
В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ
В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.09.2022
В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ
Четыре человека ранены в поселке Пантелеймоновка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:32
2022-09-09T10:32
2022-09-09T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Четыре человека ранены в поселке Пантелеймоновка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики атаковали Пантелеймоновку, по улице Виноградной ранены 4 человека", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 7.00 мск пятницы украинские войска обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибром 152 миллиметра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр)
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пантелеймоновка (горловский район)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс, пантелеймоновка (горловский район)
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В Пантелеймоновке четыре человека получили ранения из-за обстрела ВСУ
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении четырех человек при украинском обстреле Пантелеймоновки