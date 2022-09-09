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Украинские войска обстреляли Донецк и Петровское
Украинские войска обстреляли Донецк и Петровское - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Петровское
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и населенный пункт Петровское, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:04
2022-09-09T10:04
2022-09-09T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и населенный пункт Петровское, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Обстрел Петровского ведомство зафиксировало в 7.40, по нему украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина
Украинские войска обстреляли Донецк и Петровское
Представительство ДНР: украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и Петровскому