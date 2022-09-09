https://ria.ru/20220909/donbass-1815566478.html
В Донецке два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ
В Донецке два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 09.09.2022
В Донецке два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ
Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:30
2022-09-09T08:30
2022-09-09T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Киевский район Донецка, по улице Савченко ранены мужчина и женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу зафиксировало обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Донецке два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ
Штаб обороны ДНР: мужчина и женщина пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками