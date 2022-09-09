https://ria.ru/20220909/dominikana-1815574106.html

Доминикана настроена развивать отношения с Россией, заявил посол республики

Доминикана настроена развивать отношения с Россией, заявил посол республики - РИА Новости, 09.09.2022

Доминикана настроена развивать отношения с Россией, заявил посол республики

Доминиканская Республика настроена развивать отношения с Россией, быть другом и в хорошие, и в трудные времена, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:36

2022-09-09T09:36

2022-09-09T10:04

россия

доминикана

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

ханс данненберг

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Доминиканская Республика настроена развивать отношения с Россией, быть другом и в хорошие, и в трудные времена, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг."Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие и напомнить россиянам, что мы друзья и в хорошие, и в плохие времена. И чтобы показать, что Доминикана хочет, чтобы граждане России продолжили посещать нашу страну и для того, чтобы в России люди могли приобретать наш ром, сигары, кофе, авокадо и манго", - сказал Данненберг в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы определенно хотим продолжить длительные дружественные отношения наших стран, а также продолжить связи, которые мы создали благодаря людям, которые приехали сюда учиться и продолжают свое обучение в университетах РФ. Это время трудностей приносит нам возможности", - считает посол.Он выразил надежду, что все проблемы, связанные с антироссийскими ограничениями в сфере логистики и финансов, будут в будущем решены."И наши торговые и коммерческие отношения, а также дружба продлятся долгие годы", - заключил дипломат.ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>

https://ria.ru/20220908/soglashenie-1815331307.html

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россия

доминикана

русский (остров)

владивосток

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россия, доминикана, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, ханс данненберг, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владивосток, экономика