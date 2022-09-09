https://ria.ru/20220909/dominikana-1815574106.html
Доминикана настроена развивать отношения с Россией, заявил посол республики
Доминикана настроена развивать отношения с Россией, заявил посол республики - РИА Новости, 09.09.2022
Доминикана настроена развивать отношения с Россией, заявил посол республики
Доминиканская Республика настроена развивать отношения с Россией, быть другом и в хорошие, и в трудные времена, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:36
2022-09-09T09:36
2022-09-09T10:04
россия
доминикана
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
ханс данненберг
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815442430_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_9ba41b158f4fc218e0664b2f4eae69cd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Доминиканская Республика настроена развивать отношения с Россией, быть другом и в хорошие, и в трудные времена, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг."Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие и напомнить россиянам, что мы друзья и в хорошие, и в плохие времена. И чтобы показать, что Доминикана хочет, чтобы граждане России продолжили посещать нашу страну и для того, чтобы в России люди могли приобретать наш ром, сигары, кофе, авокадо и манго", - сказал Данненберг в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы определенно хотим продолжить длительные дружественные отношения наших стран, а также продолжить связи, которые мы создали благодаря людям, которые приехали сюда учиться и продолжают свое обучение в университетах РФ. Это время трудностей приносит нам возможности", - считает посол.Он выразил надежду, что все проблемы, связанные с антироссийскими ограничениями в сфере логистики и финансов, будут в будущем решены."И наши торговые и коммерческие отношения, а также дружба продлятся долгие годы", - заключил дипломат.ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Ханса Данненберга >>
https://ria.ru/20220908/soglashenie-1815331307.html
https://ria.ru/20220908/putin-1815393438.html
россия
доминикана
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815442430_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_e040ef710d92225b01c51573600476eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, доминикана, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, ханс данненберг, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владивосток, экономика
Россия, Доминикана, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Ханс Данненберг, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владивосток, Экономика
09:36 09.09.2022 (обновлено: 10:04 09.09.2022)
Доминикана настроена развивать отношения с Россией, заявил посол республики
Посол Данненберг: Доминикана настроена развивать дружеские отношения с Россией
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Доминиканская Республика настроена развивать отношения с Россией, быть другом и в хорошие, и в трудные времена, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг.
"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие и напомнить россиянам, что мы друзья и в хорошие, и в плохие времена. И чтобы показать, что Доминикана хочет, чтобы граждане России продолжили посещать нашу страну и для того, чтобы в России люди могли приобретать наш ром, сигары, кофе, авокадо и манго", - сказал Данненберг в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы определенно хотим продолжить длительные дружественные отношения наших стран, а также продолжить связи, которые мы создали благодаря людям, которые приехали сюда учиться и продолжают свое обучение в университетах РФ. Это время трудностей приносит нам возможности", - считает посол.
Он выразил надежду, что все проблемы, связанные с антироссийскими ограничениями в сфере логистики и финансов, будут в будущем решены.
"И наши торговые и коммерческие отношения, а также дружба продлятся долгие годы", - заключил дипломат.
ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.