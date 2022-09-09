https://ria.ru/20220909/dannenberg-1815444680.html

Ханс Данненберг: Доминикана очень ждет возвращения российских туристов

Ханс Данненберг: Доминикана очень ждет возвращения российских туристов - РИА Новости, 09.09.2022

Ханс Данненберг: Доминикана очень ждет возвращения российских туристов

Несмотря на отсутствие в настоящий момент прямых рейсов из городов России в Доминиканскую республику, там очень ждут возвращения российских туристов, сказал... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:00

2022-09-09T10:00

2022-09-09T10:48

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Несмотря на отсутствие в настоящий момент прямых рейсов из городов России в Доминиканскую республику, там очень ждут возвращения российских туристов, сказал посол латиноамериканской республики в РФ Ханс Данненберг. В интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 он описал наиболее простые способы, как добраться на карибский остров, рассказал о перспективах наращивания поставок в Россию доминиканских рома, кофе и фруктов, и оценил перспективы российских бизнесменов добывать в республике золото.– Господин посол, какая у вас была программа на форуме?– В первую очередь я должен сказать, что я получил особое удовольствие от посещения этой части России. Ранее я бывал в Новосибирске и Красноярске, откуда после пандемии были прямые рейсы в Доминиканскую республику, но никогда еще мы не добирались до Владивостока. Этот форум дал нам возможность рассмотреть перспективы для нашего бизнеса на Дальнем Востоке. Последние полгода мы работаем над тем, чтобы привлекать российские регионы в культурном и образовательном плане, над расширением контактов между людьми.За те полгода, которые прошли после открытия границ из-за спада пандемии и до начала специальной военной операции, мы приняли 300 тысяч россиян не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Уфы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Новосибирска. Эти рейсы перевозили не только туристов к нам, мы завозили в Россию авокадо, манго, ананасы. К сожалению, из-за закрытия европейского воздушного пространства осуществлять перелеты стало слишком долго.Мы стараемся сделать все, чтобы и дальше принимать российских туристов через Турцию, Алма-Ату, Ереван, через другие страны. Российские туристы очень хорошо знакомы с нашим направлением, они летают в нашу страну с 2000 года, когда мы отменили визы для российских граждан, и доминиканцы стали открывать для себя Россию, так как и им не нужна виза с 2020 года. В прошлое Рождество сотни доминиканских семей провели его в России, хотя раньше они стремились провести этот праздник в Париже или где-то в Испании. Но с запуском рейса "Аэрофлота", они стали проводить Рождество в России. Мы бы хотели, чтобы это продолжилось, но к сожалению, сейчас нет рейсов. Мы стараемся сделать все, чтобы, несмотря на это, контакты между людьми были сохранены. Я верю, что иногда политическая ситуация может разделять правительства, но никогда она не разделяет людей. Люди из России всегда будут помнить свой отпуск в Доминиканской республике, а доминиканцы свой в России. Будут вспоминать, где они встретились, где они учились, подружились. Четыре тысячи доминиканцев получили высшее образование в Советском Союзе, и сейчас почти триста доминиканцев получают образование в российских университетах в разных уголках России. И они продолжают учиться, несмотря на ситуацию, они остались в России, и я этим очень горжусь. Никто не захотел уезжать после начала спецоперации, все хотят закончить учебу, они счастливы здесь, хотя их семьи волнуются. Эти студенты четко сказали, что хотят получить свою профессию в России. Они очень смелые, ведь в начале спецоперации была некая неопределенность о том, как они будут получать стипендию и деньги. Но ребята проявили смелость, решив остаться тут, это многое говорит о том, насколько комфортно и безопасно они себя здесь ощущают.Эта страна очень тепло принимает иностранцев. Я не думаю, что здесь не чувствуешь себя в безопасности, когда сюда люди приезжают как туристы. В других странах такие ситуации, когда не ощущаешь себя в безопасности, происходят достаточно часто, когда тебя могут похитить или могут украсть деньги. Да, это может произойти в любой части света, но я думаю, что в общем понимании Россия – очень безопасное и хорошее направление для туристов. И доминиканцы, которые учатся и живут тут, они также чувствуют себя безопасно.Посещение Владивостока очень важно для нас, потому что у нашей делегации была возможность встретиться с главой "Аэрофлота", мы также пообщались с главой Ростуризма Зариной (Догузовой – ред.), встретились с Марией Захаровой. Также мы провели встречи с представителями бизнеса из Новосибирска, что могло бы быть интересным для поставки наших продуктов сюда. Доминикана известна своими кофе, ромом, сигарами, которые можно легко найти в Москве или Санкт-Петербурге, но не на Дальнем Востоке.Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие и напомнить россиянам, что мы друзья и в хорошие, и в плохие времена. И чтобы показать, что Доминикана хочет, чтобы граждане России продолжили посещать нашу страну, и для того, чтобы в России люди могли приобретать наши ром, сигары, кофе, авокадо и манго.Мы определенно хотим продолжить длительные дружественные отношения наших стран, а также продолжить связи, которые мы создали благодаря людям, которые приехали сюда учиться и продолжают свое обучение в университетах РФ. Это время трудностей приносит нам возможности. Мы развиваем наши отношения с Арменией, Казахстаном, Узбекистаном. Мы также пытаемся привезти некоторые из наших товаров в эти страны в условиях ограничений морских поставок в Россию, но мы надеемся, что все проблемы будут в будущем решены. И наши торговые и коммерческие отношения, а также дружба продлятся долгие годы. Нашим дипломатическим отношениям уже почти 80 лет, и мы надеемся, что когда-то мы будем праздновать 800 лет! Вот поэтому мы здесь, и мы очень рады присутствовать на этом важном форуме на Дальнем Востоке.– Что касается перелетов, вы говорите о рейсах с пересадкой или прямых?– Когда началась специальная военная операция в конце февраля, у нас были прямые рейсы российских авиалиний, в том числе "Аэрофлота" из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Казани.– Вы ведете переговоры об их возобновлении?– Сейчас будут осуществляться новые перелеты на Кубу и в Венесуэлу. Мы работаем над тем, чтобы установить такое расписание полетов, чтобы они стыковались с рейсами в Доминиканскую республику. Также имеются рейсы из Алма-Аты в Доминикану через Милан. Мы старались так обговорить с авиакомпанией, чтобы они могли легко стыковаться туда и обратно. Мы рассматриваем возможность открытия определенных рейсов из кавказского региона, из Еревана, а также Грузии.Мы смотрим на новые рынки. Может, мы их не рассматривали, потому что мы были абсолютно довольны российским рынком, сейчас мы ищем новые варианты с новым рынком, и для России это тоже открывает новые возможности.Также, начиная с октября, будут запущены прямые рейсы в Доминикану из Анталии, которых раньше не было. Вероятно, они свяжут с Доминиканой такие страны, как Киргизстан, Узбекистан, Казахстан и, может быть, какие-то регионы России. Таким образом, возможности сохраняются. Конечно, такого количества билетов не будет, как было раньше, и цены станут немного выше, но мы бы хотели, чтобы поток российских туристов в нашу страну продолжался, а также приходили российские инвесторы. Мы всегда ждем россиян, которые, по моему мнению, очень комфортно себя ощущают в Доминикане. И здесь на Дальнем Востоке, когда я рассказываю, что я из Доминиканы, люди сразу рассказывают мне, что они были в моей стране, как им понравились наши кофе, авокадо, пиво.– Говоря об инвесторах, удалось ли вам кого-то встретить, кто бы был готов инвестировать в Доминиканскую Республику?– Мы встретили несколько представителей бизнеса, которые хотели бы начать бизнес в Доминикане.– В каких областях?– Экспорт и импорт товаров. У нас есть большое количество русских, которые продают удобрения и другие товары в Доминикане. И мы пытаемся как-то перезапустить этот бизнес. И, конечно, мы смотрим на возможности российского рынка в латиноамериканском регионе. Мы относимся как к Центральной Америке, так и группе государств Карибского бассейна. Поэтому, если кто-то начинает бизнес в нашей стране, он автоматически запускает бизнес в данном регионе Карибского бассейна и Центральной Америки.– Экспортируете ли вы сейчас ром в Россию?– Знаете, у нас еще есть запасы доминиканского рома здесь, в России. Он попадает также в Центральную Азию и на Кавказ. Есть другие компании, которые рассматривают возможности возвращения на российский рынок. И мы работаем над тем, чтобы наладить торговую логистику.– Сейчас многие западные производителя алкоголя ушли из России…– Доминиканский ром хорошо представлен на российском рынке, и сейчас до сих пор еще есть некоторые запасы.– Планируете ли вы увеличить количество экспортируемого в Россию рома?– Мы пытаемся найти новые компании, которые бы взглянули на российский рынок. Некоторые из них очень заинтересованы, некоторые пока рассматривают такую возможность и анализируют также рынок Средней Азии и Кавказа.– Вы знаете, сейчас как раз предоставлена возможность на фоне ухода компаний западных…– Кризисы нередко приносят новые возможности. Важным моментом является то, что мы хотим продолжить расширять контакты на уровне людей. Потому что такого рода контакты всегда поддерживают отношения стран в их развитии. Ром, сигары и фрукты – это всегда хорошо! И кофе. Это лучший способ социализироваться. Мы бы очень хотели представлять на российский вкус ром, кофе, авокадо, манго и ананасы.– Одна из панелей, в которой вы приняли участие, проходила при участии губернатора Хабаровского края. Вы встретились с ним для переговоров?– Напрямую нет. Но мы скоро планируем рабочую поездку в регион. У нас, кстати, есть особая связь с Хабаровском, поскольку один из наших дипломатов, который является доминиканцем, женат на русской девушке, которая родом из Хабаровска. Мы всегда рассматривали Хабаровск в качестве возможности расширения рынка, а также расширения связей в академическом и культурном плане на фоне этой особой связи нашего посольства с этим городом.– Насколько известно, Доминикана занимается золотодобычей. Проводили ли вы переговоры с российскими представителями данной отрасли?– Золотодобыча в Доминикане, в основном, осуществляется австралийскими или канадскими компаниями. В будущем мы конечно, рассмотрим те возможности, которые Россия предоставляет в данной области.– Сколько Доминиканская республика потеряла в доходах с сокращением потока российских туристов?– Я не могу сказать вам точных цифр, но каждый раз, когда я приезжаю в туристические районы Доминиканы, то перовое, что говорят мне люди: "Когда же русские вернутся?"

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https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815437320.html

https://ria.ru/20220830/tury-1813120162.html

https://ria.ru/20220622/kariby-1797029435.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, доминикана, ханс данненберг, новости - туризм, мария захарова, аэрофлот, федеральное агентство по туризму (ростуризм)