https://ria.ru/20220909/dollar-1815549480.html
В Минфине назвали способы отучить мир от доллара
В Минфине назвали способы отучить мир от доллара - РИА Новости, 09.09.2022
В Минфине назвали способы отучить мир от доллара
Россия, как страна-экспортер, должна получать плату от своих контрагентов, при этом использование долларов во взаиморасчетах стране невыгодно. Заставить всех... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T01:11
2022-09-09T01:11
2022-09-09T01:11
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия, как страна-экспортер, должна получать плату от своих контрагентов, при этом использование долларов во взаиморасчетах стране невыгодно. Заставить всех партнеров перейти на оплату в рублях невозможно, но варианты все же есть, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).По словам эксперта, значимого отказа от доллара ждать не следует, однако отход от американской валюты на определенном уровне весьма вероятен. При этом, уход от доллара может привести к глобальной трансформации мировой финансовой системы.Тимофеев подчеркнул, что антироссийские санкции Запада дискредитировали американскую валюту. На этом фоне Банк России может мягко подторкнуть партнеров к расчетам в нацвалютах, рублях и даже юанях.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
В Минфине назвали способы отучить мир от доллара
Эксперт Тимофеев: дискредитация доллара может подтолкнуть партнеров к расчетам в рублях