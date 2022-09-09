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Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 110 снарядов и мин по районам 13 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:44
2022-09-09T19:44
2022-09-09T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 110 снарядов и мин по районам 13 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 110 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам 13 населённых пунктов республики", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили более 110 снарядов по 13 населенным пунктам ДНР