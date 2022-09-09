https://ria.ru/20220909/dnr-1815769420.html

Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 110 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 110 снарядов и мин по районам 13 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:44

2022-09-09T19:44

2022-09-09T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 110 снарядов и мин по районам 13 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 110 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам 13 населённых пунктов республики", - сообщило ведомство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк