https://ria.ru/20220909/diplomaty-1815724798.html

Осло увеличит число дипсотрудников в Киеве в 2023 году

Осло увеличит число дипсотрудников в Киеве в 2023 году - РИА Новости, 09.09.2022

Осло увеличит число дипсотрудников в Киеве в 2023 году

Норвегия в 2023 году увеличит количество дипломатических сотрудников на Украине, Румынии и Литве, но закроет представительства в пяти странах, в частности, в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:28

2022-09-09T17:28

2022-09-09T17:31

в мире

норвегия

киев

косово

евросоюз

нато

сша

украина

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Норвегия в 2023 году увеличит количество дипломатических сотрудников на Украине, Румынии и Литве, но закроет представительства в пяти странах, в частности, в Косово, Словакии и США, указывается в заявлении кабмина. "В 2023 году количество дипломатических сотрудников будет увеличено в норвежских посольствах в Бухаресте, Киеве и Вильнюсе, а также в миссии Норвегии в ЕС и постоянной делегации Норвегии в НАТО... В 2023 году будут закрыты следующие миссии: посольства в Братиславе, Коломбо и Приштине, отделение посольства в Антананариву и генконсульство в Хьюстоне", - говорится в релизе правительства.Отмечается, что во многих случаях изменение количества сотрудников связано со стремлением усилить поддержку бизнеса Норвегии.Согласно заявлению, дипотношения с Косово, Мадагаскаром, Словакией и Шри-Ланкой будут поддерживаться через соседние норвежские посольства или находящихся в Норвегии послов.

https://ria.ru/20220908/sovbez-1815290605.html

норвегия

киев

косово

сша

украина

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в мире, норвегия, киев, косово, евросоюз, нато, сша, украина