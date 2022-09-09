https://ria.ru/20220909/delivery-1815588319.html

Сервис доставки еды Delivery Club перешел в собственность "Яндекса"

Сервис доставки еды Delivery Club перешел в собственность "Яндекса" - РИА Новости, 09.09.2022

Сервис доставки еды Delivery Club перешел в собственность "Яндекса"

Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club перешел в собственность "Яндекса", теперь ему принадлежат 99,95% компании, следует из данных Единого... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:39

2022-09-09T10:39

2022-09-09T10:57

delivery club

яндекс

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club перешел в собственность "Яндекса", теперь ему принадлежат 99,95% компании, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась 8 сентября. В выписке указывается, что доля "Яндекса" в ООО "Деливери Клаб" теперь составляет 99,95%, остальные 0,05% принадлежат ООО "ГИС Технологии" - это дочерняя компания "Яндекса", осуществляющая разработку программного обеспечения и картографическую деятельность.VK и "Яндекс" в августе подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK становится собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передает "Яндексу" сервис Delivery Club. Компании сообщали, что планируют закрыть сделку до конца 2022 года."Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта – мы обязательно об этом расскажем", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

https://ria.ru/20220823/yandeks-1811478475.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

delivery club, яндекс, экономика