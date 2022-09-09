https://ria.ru/20220909/deg-1815664173.html

В Москве "Единая Россия" реализовала цифровое наблюдение за ДЭГ

В Москве "Единая Россия" реализовала цифровое наблюдение за ДЭГ - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве "Единая Россия" реализовала цифровое наблюдение за ДЭГ

"Единая Россия" реализует уникальный проект цифрового наблюдения за электронным голосованием в Москве, этому проекту нет аналогов в России и странах мира,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:46

2022-09-09T14:46

2022-09-09T14:53

технологии

сергей перминов

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единый день голосования — 2022

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" реализует уникальный проект цифрового наблюдения за электронным голосованием в Москве, этому проекту нет аналогов в России и странах мира, система позволяет получать и анализировать сведения о количестве зарегистрированных избирателей, выданных бюллетеней и полученных голосов по ним, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" реализует уникальный проект цифрового наблюдения за электронным голосованием в Москве. Он позволит, не нарушая тайну голосования, получать сведения о его динамике", - сказано в сообщении.Отмечается, что в течение всего времени голосования партия будет анализировать динамику ДЭГ и, если обнаружит несовпадение данных, то первая просигнализирует об аномалиях и потребует проведения необходимой проверки."Единая Россия" воспользовалась правом проведения независимого партийного наблюдения за дистанционным электронным голосованием в Москве в ходе проведения ЕДГ-2022. Такая возможность есть у всех партий – участников голосования", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета партии Сергея Перминова.Как отметил руководитель ИТ-блока ЕР Вячеслав Сатеев, проект "Единой России" по цифровому наблюдению за ДЭГ не имеет аналогов в России и странах мира. Он основан на опыте проведения электронного голосования, применяемого в рамках предварительного голосования."Команда разработчиков партии в сжатые сроки создала комплексный продукт, который включает в себя сайт и приложения-утилиты для работы в операционных системах Windows и Linux. Они позволяют получать и анализировать сведения о количестве зарегистрированных избирателей, выданных бюллетеней и полученных голосов по ним. Мы будем анализировать контрольные суммы по этим показателям и делать сравнение с независимо сохраненными данными", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815600681.html

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технологии, сергей перминов, москва, россия, единая россия, единый день голосования — 2022, дистанционное электронное голосование