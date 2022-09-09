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Air Moldova открыла продажу билетов на рейсы из Кишинева в Москву и обратно

Air Moldova открыла продажу билетов на рейсы из Кишинева в Москву и обратно - РИА Новости, 09.09.2022

Air Moldova открыла продажу билетов на рейсы из Кишинева в Москву и обратно

Молдавский авиаперевозчик Air Moldova открыл в пятницу продажу билетов на рейсы из Кишинева в Москву и обратно, об этом свидетельствуют данные сайта компании,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:33

2022-09-09T20:33

2022-09-09T20:33

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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Молдавский авиаперевозчик Air Moldova открыл в пятницу продажу билетов на рейсы из Кишинева в Москву и обратно, об этом свидетельствуют данные сайта компании, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания не указала, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая "закрытое небо" над территорией Украины.На сайте Air Moldova открыта онлайн-форма, которую можно заполнить. Согласно опубликованной информации, билеты рейса Кишинев-Москва будут стоить от 390 до 476 евро. Билеты можно бронировать уже на 1 октября.Отмечается, что сначала у молдавского авиаперевозчика будет три рейса в неделю.В пятницу Орган гражданской авиации Молдавии выступил с заявлением, что изучает объявление Air Moldova с точки зрения обеспечения безопасности и защиты потребителей.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.

https://ria.ru/20220909/tailand-1815657202.html

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