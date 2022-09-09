https://ria.ru/20220909/bayden-1815783103.html
Байден подтвердил, что поедет на похороны Елизаветы II
Байден подтвердил, что поедет на похороны Елизаветы II - РИА Новости, 09.09.2022
Байден подтвердил, что поедет на похороны Елизаветы II
Президент США Джо Байден подтвердил планы поездки в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II, об этом он сообщил журналистам в Белом доме. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:00
2022-09-09T21:00
2022-09-09T21:02
в мире
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джо байден
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умерла королева елизавета ii
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ВАШИНГТОН, - 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил планы поездки в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II, об этом он сообщил журналистам в Белом доме."Да. Я не знаю пока деталей, но я поеду", - сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.В четверг Букингемский дворец объявил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. В настоящее время правящим монархом в стране стал ее старший сын Чарльз, который взял себе имя Карл III. По сообщениям СМИ, официально он будет объявлен королем 10 сентября. Ожидается, что королева будет похоронена на десятый день после своей кончины.
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в мире, елизавета ii, джо байден, великобритания, сша, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Джо Байден, Великобритания, США, Умерла Королева Елизавета II
21:00 09.09.2022 (обновлено: 21:02 09.09.2022)
Байден подтвердил, что поедет на похороны Елизаветы II
Байден подтвердил, что поедет в Великобританию на похороны Елизаветы II