Самый посещаемый парижский бассейн закрылся из-за роста цен на энергетику
Самый большой по посещаемости парижский бассейн закрылся из-за роста цен на энергетику
Вид на Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Самый большой по посещаемости бассейн Парижа, расположенный в спортивном центре Pailleron в 19-м округе Парижа, не открылся после летних каникул из-за возросших цен на энергетику, сообщило в пятницу издание Journal du Dimanche.
"6 сентября компания Vert Marine сообщила, что временно закроет Pailleron – несмотря на то, что так его и не открыла, – из-за энергетического кризиса", - сообщает издание.
Компания Vert Marine стала оператором крупнейшего спортивного центра Pailleron, насчитывающего 377 тысяч посетителей ежегодно, в мае. Бассейн должен был открыться для посетителей 8 сентября после ежегодного закрытия на лето.
В понедельник компания уже заявила, что закроет 30 других бассейнов на территории Франции. В частности, закрылись бассейны в коммуне Лимож на юго-западе Франции, в коммуне Гранвилль на северо-западе страны и в округе Версаль центрального региона Иль-де-Франс.
Согласно заявлению компании, для подогрева большинства бассейнов используется газ, и, таким образом, счет за энергию вырос с 15 до 100 миллионов евро, что составляет размер её годовой выручки.
В понедельник мэр Парижа Анн Идальго заявила о необходимости сэкономить 250 миллионов евро, чтобы остаться в рамках городского бюджета. Позже вице-мэр Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан заявил агентству AFP, что частичное или полное закрытие бассейнов в столице Франции станет "последним средством", если у мэрии не будет альтернатив.
Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.
В начале 2022 года Франция объявила о том, что сохранит рост цен на электричество на уровне 4%, чтобы защитить население от резкого увеличения счетов за электроэнергию. Французское правительство распорядилось, чтобы энергокомпания EDF увеличила выработку атомной электроэнергии на 20 Тв-ч до 120 Тв-ч, которые будут проданы по фиксированной цене в 2022 году.
6 сентября, 15:04Запад в энергетике бьет не по России, а по себе, заявил сенатор