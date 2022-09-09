https://ria.ru/20220909/bank-1815677399.html

Банк Англии отложил решение по учетной ставке с связи со смертью королевы

Банк Англии отложил решение по учетной ставке с связи со смертью королевы - РИА Новости, 09.09.2022

Банк Англии отложил решение по учетной ставке с связи со смертью королевы

Банк Англии в связи с кончиной королевы Елизаветы II отложил на неделю заседание по учетной ставке, которое было запланировано на 15 сентября, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:21

2022-09-09T15:21

2022-09-09T15:22

в мире

елизавета ii

великобритания

центральный банк великобритании

экономика

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Банк Англии в связи с кончиной королевы Елизаветы II отложил на неделю заседание по учетной ставке, которое было запланировано на 15 сентября, сообщил регулятор."В свете соблюдения периода национального траура в Соединенном Королевстве собрание комитета по денежно-кредитной политике в сентябре 2022 года было отложено на неделю. Решение комитета будет объявлено в полдень 22 сентября", - говорится в сообщении Банка Англии в Twitter.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Новым монархом станет король Карл III, известный ранее как принц Чарльз.Банк Англии на последнем заседании по денежно-кредитной политике, которое прошло 4 августа, решил повысить базовую ставку максимальными темпами с 1995 года - на 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых.

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в мире, елизавета ii, великобритания, центральный банк великобритании, экономика