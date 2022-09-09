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В Днепропетровске одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/bandera-1815695556.html
В Днепропетровске одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры
В Днепропетровске одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры - РИА Новости, 09.09.2022
В Днепропетровске одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры
Одной из центральных улиц Днепра будет присвоено имя Степана Бандеры, сообщил мэр города Борис Филатов. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:18
2022-09-09T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
украина
днепропетровск
борис филатов
степан бандера
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одной из центральных улиц Днепра будет присвоено имя Степана Бандеры, сообщил мэр города Борис Филатов."В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрада решила переименовать еще 45 топонимов. Сюда же входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры... Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Поэтому ждем решения сессии горсовета 21 сентября", - написал Филатов в своем Telegram-канале.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Запрещенные в России экстремистские организации
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в мире, днепр (город), украина, днепропетровск, борис филатов, степан бандера, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Украина, Днепропетровск, Борис Филатов, Степан Бандера, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:18 09.09.2022
 
В Днепропетровске одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры

Мэр Днепропетровска Филатов объявил, что одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одной из центральных улиц Днепра будет присвоено имя Степана Бандеры, сообщил мэр города Борис Филатов.
"В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрада решила переименовать еще 45 топонимов. Сюда же входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры... Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Поэтому ждем решения сессии горсовета 21 сентября", - написал Филатов в своем Telegram-канале.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)УкраинаДнепропетровскБорис ФилатовСтепан БандераСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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