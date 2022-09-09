https://ria.ru/20220909/bandera-1815695556.html

В Днепропетровске одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры

В Днепропетровске одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры - РИА Новости, 09.09.2022

В Днепропетровске одной из центральных улиц присвоят имя Бандеры

Одной из центральных улиц Днепра будет присвоено имя Степана Бандеры, сообщил мэр города Борис Филатов. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:18

2022-09-09T16:18

2022-09-09T16:18

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одной из центральных улиц Днепра будет присвоено имя Степана Бандеры, сообщил мэр города Борис Филатов."В рамках декоммунизации/деколонизации/дерусификации Днепрада решила переименовать еще 45 топонимов. Сюда же входит присвоение одной из центральных улиц Днепра имени Степана Бандеры... Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Поэтому ждем решения сессии горсовета 21 сентября", - написал Филатов в своем Telegram-канале.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20220118/kiev-1768407965.html

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Кирилл Волков

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