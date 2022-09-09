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В Москве отразили более пяти тысяч атак на систему онлайн-голосования
В Москве отразили более пяти тысяч атак на систему онлайн-голосования - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве отразили более пяти тысяч атак на систему онлайн-голосования
Более 5 тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования уже отражено в Москве, сообщил РИА Новости глава общественного штаба по наблюдению за выборами в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:23
2022-09-09T19:23
2022-09-09T19:23
политика
москва
единый день голосования — 2022
кибератаки
кибербезопасность
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования уже отражено в Москве, сообщил РИА Новости глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев."Более 5 тысяч", - сказал Ковалёв, отвечая на вопрос о числе отраженных атак на систему онлайн-голосования.Как ранее заявляли в штабе, хакерские атаки на онлайн-голосование в Москве фиксируются с первых его минут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, единый день голосования — 2022, кибератаки, кибербезопасность, дистанционное электронное голосование
Политика, Москва, Единый день голосования — 2022, Кибератаки, Кибербезопасность, Дистанционное электронное голосование
В Москве отразили более пяти тысяч атак на систему онлайн-голосования
В Москве отразили более пяти тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования