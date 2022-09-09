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Суд отказался выпускать "скопинского маньяка" из СИЗО - РИА Новости, 09.09.2022
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Суд отказался выпускать "скопинского маньяка" из СИЗО
Суд отказался выпускать "скопинского маньяка" из СИЗО - РИА Новости, 09.09.2022
Суд отказался выпускать "скопинского маньяка" из СИЗО
Рязанский областной суд в пятницу оставил в силе заключение под стражу Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", по делу об укрывательстве убийства,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:37
2022-09-09T11:37
рязанская область
скопин
происшествия
виктор мохов
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РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Рязанский областной суд в пятницу оставил в силе заключение под стражу Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", по делу об укрывательстве убийства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В августе Скопинский районный суд отправил Мохова под домашний арест по 7 октября по делу об укрывательстве преступления, но 1 сентября меру пресечения заменили на содержание под стражей, поскольку он нарушил условия домашнего ареста.Как пояснили в СУСК, он выходил в интернет и общался со свидетелем по уголовному делу, фигурантом которого является. Адвокат Мохова обжаловал это решение в вышестоящий суд."Суд апелляционной инстанции... постановил: постановление Скопинского районного суда... оставить без изменения", - озвучил решение судья. Сам Мохов принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года.Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
https://ria.ru/20220812/manyak-1809101083.html
https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815296416.html
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рязанская область, скопин, происшествия, виктор мохов
Рязанская область, Скопин, Происшествия, Виктор Мохов
11:37 09.09.2022
 
Суд отказался выпускать "скопинского маньяка" из СИЗО

Рязанский областной суд оставил в силе арест "скопинского маньяка" Мохова

© Фото : СУ СК по Рязанской областиИзбрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления
Избрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : СУ СК по Рязанской области
Избрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Рязанский областной суд в пятницу оставил в силе заключение под стражу Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", по делу об укрывательстве убийства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В августе Скопинский районный суд отправил Мохова под домашний арест по 7 октября по делу об укрывательстве преступления, но 1 сентября меру пресечения заменили на содержание под стражей, поскольку он нарушил условия домашнего ареста.
Виктор Мохов
12 августа, 12:03
СК попросил отправить "скопинского маньяка" под домашний арест
Как пояснили в СУСК, он выходил в интернет и общался со свидетелем по уголовному делу, фигурантом которого является. Адвокат Мохова обжаловал это решение в вышестоящий суд.
"Суд апелляционной инстанции... постановил: постановление Скопинского районного суда... оставить без изменения", - озвучил решение судья. Сам Мохов принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.
Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.
Сотрудник патрульно-постовой службы МВД России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 03:59
В Ялте задержали всех участников резонансного убийства
Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года.
Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 12:14
В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера
 
Рязанская областьСкопинПроисшествияВиктор Мохов
 
 
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