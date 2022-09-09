https://ria.ru/20220909/ammiak-1815692986.html

Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин

Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2022

Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин

Россия готова поставлять аммиак в объеме 2 миллионов тонн нуждающимся странам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:12

2022-09-09T16:12

2022-09-09T16:28

россия

владимир путин

азия

африка

поставки

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия готова поставлять аммиак в объеме 2 миллионов тонн нуждающимся странам, сообщил президент РФ Владимир Путин."Вторая тема - это удобрения. За 4 месяца текущего года Россия поставила за границу 7 миллионов тонн удобрений - это калийные, азотные, сложные удобрения смешанные. Из них около 3 миллионов тонн - тоже в страны Азии, Африки, страны Латинской Америки, то есть почти половина. Мы готовы поставлять и аммиак где-то в объеме 2 миллионов тонн. Из него получится большое количество удобрений и огромное количество пшеницы может быть произведено на базе этих удобрений", - сказал Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

https://ria.ru/20220902/irak-1813892140.html

россия

азия

африка

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россия, владимир путин, азия, африка, поставки, экономика