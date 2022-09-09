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Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2022
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Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин
Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2022
Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин
Россия готова поставлять аммиак в объеме 2 миллионов тонн нуждающимся странам, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:12
2022-09-09T16:28
россия
владимир путин
азия
африка
поставки
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия готова поставлять аммиак в объеме 2 миллионов тонн нуждающимся странам, сообщил президент РФ Владимир Путин."Вторая тема - это удобрения. За 4 месяца текущего года Россия поставила за границу 7 миллионов тонн удобрений - это калийные, азотные, сложные удобрения смешанные. Из них около 3 миллионов тонн - тоже в страны Азии, Африки, страны Латинской Америки, то есть почти половина. Мы готовы поставлять и аммиак где-то в объеме 2 миллионов тонн. Из него получится большое количество удобрений и огромное количество пшеницы может быть произведено на базе этих удобрений", - сказал Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.
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россия, владимир путин, азия, африка, поставки, экономика
Россия, Владимир Путин, Азия, Африка, Поставки, Экономика
16:12 09.09.2022 (обновлено: 16:28 09.09.2022)
 
Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин

Путин: Россия готова поставлять аммиак в объеме двух миллионов тонн нуждающимся странам

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия готова поставлять аммиак в объеме 2 миллионов тонн нуждающимся странам, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вторая тема - это удобрения. За 4 месяца текущего года Россия поставила за границу 7 миллионов тонн удобрений - это калийные, азотные, сложные удобрения смешанные. Из них около 3 миллионов тонн - тоже в страны Азии, Африки, страны Латинской Америки, то есть почти половина. Мы готовы поставлять и аммиак где-то в объеме 2 миллионов тонн. Из него получится большое количество удобрений и огромное количество пшеницы может быть произведено на базе этих удобрений", - сказал Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.
Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 04:53
В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию
 
РоссияВладимир ПутинАзияАфрикаПоставкиЭкономика
 
 
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