https://ria.ru/20220909/altay-1815721011.html
На Алтае погиб турист, сорвавшись с камней в реку во время селфи
На Алтае погиб турист, сорвавшись с камней в реку во время селфи - РИА Новости, 09.09.2022
На Алтае погиб турист, сорвавшись с камней в реку во время селфи
Турист погиб во время селфи в Республике Алтай, упав с камней в Катунь, сообщили в следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:26
2022-09-09T17:26
2022-09-09T17:26
туризм
республика алтай
новокузнецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Турист погиб во время селфи в Республике Алтай, упав с камней в Катунь, сообщили в следственном управлении СК РФ."Организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения спасателями регионального МЧС тела 43-летнего жителя города Новокузнецка в реке Катунь на территории Онгудайского района", — рассказали в пресс-службе.По предварительным данным, в понедельник мужчина со своей супругой и друзьями приехал отдыхать на Алтай, где поселился на одной из турбаз."На следующий день туристы пошли прогуляться по берегу реки Катунь, начали фотографироваться. Мужчина встал на один из высоких камней, поскользнулся и упал в воду", — уточнили в ведомстве.О случившемся очевидцы сразу же сообщили на единый телефон службы спасения. Через несколько дней тело туриста нашли на берегу реки в шести километрах вниз по течению от места происшествия. "По результатам проверки всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение", — добавили СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, новокузнецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Республика Алтай, Новокузнецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм, туристы
На Алтае погиб турист, сорвавшись с камней в реку во время селфи
Турист погиб во время селфи в Республике Алтай, упав с камней в реку Катунь
БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Турист погиб во время селфи в Республике Алтай, упав с камней в Катунь, сообщили в следственном управлении СК РФ.
"Организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения спасателями регионального МЧС тела 43-летнего жителя города Новокузнецка в реке Катунь на территории Онгудайского района", — рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, в понедельник мужчина со своей супругой и друзьями приехал отдыхать на Алтай, где поселился на одной из турбаз.
"На следующий день туристы пошли прогуляться по берегу реки Катунь, начали фотографироваться. Мужчина встал на один из высоких камней, поскользнулся и упал в воду", — уточнили в ведомстве.
О случившемся очевидцы сразу же сообщили на единый телефон службы спасения. Через несколько дней тело туриста нашли на берегу реки в шести километрах вниз по течению от места происшествия.
"По результатам проверки всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение", — добавили СУСК.