https://ria.ru/20220909/altay-1815721011.html

На Алтае погиб турист, сорвавшись с камней в реку во время селфи

На Алтае погиб турист, сорвавшись с камней в реку во время селфи - РИА Новости, 09.09.2022

На Алтае погиб турист, сорвавшись с камней в реку во время селфи

Турист погиб во время селфи в Республике Алтай, упав с камней в Катунь, сообщили в следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:26

2022-09-09T17:26

2022-09-09T17:26

туризм

республика алтай

новокузнецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туризм

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БАРНАУЛ, 9 сен — РИА Новости. Турист погиб во время селфи в Республике Алтай, упав с камней в Катунь, сообщили в следственном управлении СК РФ."Организовано проведение процессуальной проверки по факту обнаружения спасателями регионального МЧС тела 43-летнего жителя города Новокузнецка в реке Катунь на территории Онгудайского района", — рассказали в пресс-службе.По предварительным данным, в понедельник мужчина со своей супругой и друзьями приехал отдыхать на Алтай, где поселился на одной из турбаз."На следующий день туристы пошли прогуляться по берегу реки Катунь, начали фотографироваться. Мужчина встал на один из высоких камней, поскользнулся и упал в воду", — уточнили в ведомстве.О случившемся очевидцы сразу же сообщили на единый телефон службы спасения. Через несколько дней тело туриста нашли на берегу реки в шести километрах вниз по течению от места происшествия. "По результатам проверки всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение", — добавили СУСК.

https://ria.ru/20220906/professor-1814843083.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

республика алтай, новокузнецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы