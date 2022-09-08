https://ria.ru/20220908/zerno-1815474374.html

Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова

Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова - РИА Новости, 08.09.2022

Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречивость заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля относительно голода в Африке,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:46

2022-09-08T17:46

2022-09-08T17:50

африка

россия

прага

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оон

мария захарова

владимир путин

василий небензя

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречивость заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля относительно голода в Африке, отметив, что страны континента все еще ждут зерно.Она отметила, что Боррель 5 сентября в ходе выступления на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, заявил, что тезис об угрозе голода в Африки не соответствует действительности, но существуют проблемы, вызванные действиями России, а не санкциями ЕС.По ее словам, проблема обеспечения развивающихся стран, в том числе Африки, никуда не делась, об этом, отметила Захарова, совсем недавно говорил сам Боррель."В Африке ждут российское зерно, а не ваши пропагандистские трюки, господин Боррель", - добавила она, отметив, что экспорту российского зерна мешают ограничительные меры Запада.Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220824/zerno-1811966728.html

https://ria.ru/20220906/zapad-1814768792.html

https://ria.ru/20220811/zerno-1808811520.html

африка

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африка, россия, прага, евросоюз, оон, мария захарова, владимир путин, василий небензя, в мире