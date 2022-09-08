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Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова - РИА Новости, 08.09.2022
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Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова
Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова - РИА Новости, 08.09.2022
Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречивость заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля относительно голода в Африке,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:46
2022-09-08T17:50
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мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречивость заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля относительно голода в Африке, отметив, что страны континента все еще ждут зерно.Она отметила, что Боррель 5 сентября в ходе выступления на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, заявил, что тезис об угрозе голода в Африки не соответствует действительности, но существуют проблемы, вызванные действиями России, а не санкциями ЕС.По ее словам, проблема обеспечения развивающихся стран, в том числе Африки, никуда не делась, об этом, отметила Захарова, совсем недавно говорил сам Боррель."В Африке ждут российское зерно, а не ваши пропагандистские трюки, господин Боррель", - добавила она, отметив, что экспорту российского зерна мешают ограничительные меры Запада.Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220824/zerno-1811966728.html
https://ria.ru/20220906/zapad-1814768792.html
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африка, россия, прага, евросоюз, оон, мария захарова, владимир путин, василий небензя, в мире
Африка, Россия, Прага, Евросоюз, ООН, Мария Захарова, Владимир Путин, Василий Небензя, В мире
17:46 08.09.2022 (обновлено: 17:50 08.09.2022)
 
Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова

Представитель МИД России Захарова заявила, что в Африке все еще ждут российское зерно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречивость заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля относительно голода в Африке, отметив, что страны континента все еще ждут зерно.
Она отметила, что Боррель 5 сентября в ходе выступления на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, заявил, что тезис об угрозе голода в Африки не соответствует действительности, но существуют проблемы, вызванные действиями России, а не санкциями ЕС.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 22:45
В Африку направилось лишь одно судно с зерном из 34, напомнил Небензя
"Видимо, в Евросоюзе поели, в мире больше голода нет. Все остальные – ну как-нибудь. Это логика, когда хозяин поел, а все остальное раздайте, что осталось - сначала собаками, а потом рабам", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, проблема обеспечения развивающихся стран, в том числе Африки, никуда не делась, об этом, отметила Захарова, совсем недавно говорил сам Боррель.
"В Африке ждут российское зерно, а не ваши пропагандистские трюки, господин Боррель", - добавила она, отметив, что экспорту российского зерна мешают ограничительные меры Запада.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 11:09Восточный экономический форум
Захарова назвала ставки Запада в противостоянии с Россией безумными
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз M/V Rojen под флагом Мальты, перевозящий зерно из Украины, в проливе Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:19
МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты
 
АфрикаРоссияПрагаЕвросоюзООНМария ЗахароваВладимир ПутинВасилий НебензяВ мире
 
 
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