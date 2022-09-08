17:46 08.09.2022 (обновлено: 17:50 08.09.2022)
Страны Африки все еще ждут зерно, заявила Захарова
Представитель МИД России Захарова заявила, что в Африке все еще ждут российское зерно
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречивость заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля относительно голода в Африке, отметив, что страны континента все еще ждут зерно.
Она отметила, что Боррель 5 сентября в ходе выступления на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, заявил, что тезис об угрозе голода в Африки не соответствует действительности, но существуют проблемы, вызванные действиями России, а не санкциями ЕС.
"Видимо, в Евросоюзе поели, в мире больше голода нет. Все остальные – ну как-нибудь. Это логика, когда хозяин поел, а все остальное раздайте, что осталось - сначала собаками, а потом рабам", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, проблема обеспечения развивающихся стран, в том числе Африки, никуда не делась, об этом, отметила Захарова, совсем недавно говорил сам Боррель.
"В Африке ждут российское зерно, а не ваши пропагандистские трюки, господин Боррель", - добавила она, отметив, что экспорту российского зерна мешают ограничительные меры Запада.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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