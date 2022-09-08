https://ria.ru/20220908/zerno-1815449109.html

ДНР полностью обеспечена зерном, заявил премьер

ДНР полностью обеспечена зерном, заявил премьер - РИА Новости, 08.09.2022

ДНР полностью обеспечена зерном, заявил премьер

Донецкая Народная Республика полностью обеспечена зерновыми культурами собственного производства и пшеничной мукой, сообщает премьер ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:35

2022-09-08T16:35

2022-09-08T16:35

экономика

виталий хоценко

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Донецкая Народная Республика полностью обеспечена зерновыми культурами собственного производства и пшеничной мукой, сообщает премьер ДНР Виталий Хоценко."По предварительным прогнозам, самообеспеченность республики зерновыми культурами собственного производства, в частности пшеницей и ячменем, а также мукой пшеничной составит 100%", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хоценко.Кроме того, отмечается, что для поддержки сельхозпроизводителей в ДНР ввели квоты на экспорт зерна.

https://ria.ru/20220908/zerno-1815443491.html

донецкая народная республика

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экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика