https://ria.ru/20220908/zerno-1815449109.html
ДНР полностью обеспечена зерном, заявил премьер
ДНР полностью обеспечена зерном, заявил премьер - РИА Новости, 08.09.2022
ДНР полностью обеспечена зерном, заявил премьер
Донецкая Народная Республика полностью обеспечена зерновыми культурами собственного производства и пшеничной мукой, сообщает премьер ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:35
2022-09-08T16:35
2022-09-08T16:35
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Донецкая Народная Республика полностью обеспечена зерновыми культурами собственного производства и пшеничной мукой, сообщает премьер ДНР Виталий Хоценко."По предварительным прогнозам, самообеспеченность республики зерновыми культурами собственного производства, в частности пшеницей и ячменем, а также мукой пшеничной составит 100%", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хоценко.Кроме того, отмечается, что для поддержки сельхозпроизводителей в ДНР ввели квоты на экспорт зерна.
https://ria.ru/20220908/zerno-1815443491.html
донецкая народная республика
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экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика
ДНР полностью обеспечена зерном, заявил премьер
Премьер Хоценко: ДНР полностью обеспечена собственными пшеницей, ячменем и мукой