СМИ узнали, сколько зерна, вывезенного с Украины, поступило в ЕС
País: 38 процентов зерна, вывезенного с Украины в рамках торговой сделки, поступило в ЕС
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза, сообщает испанская газета País.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
7 сентября, 10:15Путин обвинил Запад в обмане развивающихся стран с зерном
Как пишет издание, опираясь на данные ООН и ресурсы, отслеживающие передвижения судов, по черноморскому коридору с Украины с 1 августа по 7 сентября вывезено уже более 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции.
"Из общего количества тонн зерна, экспортированного через коридор, 38% (около 900 тысяч тонн) были направлены в порты стран-членов ЕС", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, по имеющимся данным невозможно отследить, является ли ЕС конечным пунктом назначения поставок.
По данным издания, Испания является одним из самых крупных импортеров украинского зерна: два судна уже прибыли в порты королевства, еще два - ожидаются. В общей сложности Испания получит более 200 тысяч тонн кукурузы, ячменя и семян подсолнечника. Кроме того, как сообщается, еще 20% экспорта ушли в Турцию, 14% - в Китай, Индию и Южную Корею, 27,5% - в страны Ближнего Востока и Африки.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.