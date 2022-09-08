https://ria.ru/20220908/zerno-1815443491.html

СМИ узнали, сколько зерна, вывезенного с Украины, поступило в ЕС

СМИ узнали, сколько зерна, вывезенного с Украины, поступило в ЕС - РИА Новости, 08.09.2022

СМИ узнали, сколько зерна, вывезенного с Украины, поступило в ЕС

По меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза, сообщает испанская газета País. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:21

2022-09-08T16:21

2022-09-08T16:21

экономика

россия

украина

турция

евросоюз

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза, сообщает испанская газета País.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Как пишет издание, опираясь на данные ООН и ресурсы, отслеживающие передвижения судов, по черноморскому коридору с Украины с 1 августа по 7 сентября вывезено уже более 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции."Из общего количества тонн зерна, экспортированного через коридор, 38% (около 900 тысяч тонн) были направлены в порты стран-членов ЕС", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, по имеющимся данным невозможно отследить, является ли ЕС конечным пунктом назначения поставок.По данным издания, Испания является одним из самых крупных импортеров украинского зерна: два судна уже прибыли в порты королевства, еще два - ожидаются. В общей сложности Испания получит более 200 тысяч тонн кукурузы, ячменя и семян подсолнечника. Кроме того, как сообщается, еще 20% экспорта ушли в Турцию, 14% - в Китай, Индию и Южную Корею, 27,5% - в страны Ближнего Востока и Африки.Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220907/zerno-1815047288.html

https://ria.ru/20220907/zerno-1815029703.html

https://ria.ru/20220908/zerno-1815395674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, турция, евросоюз