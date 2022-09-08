https://ria.ru/20220908/zavod-1815426664.html

В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича

В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича - РИА Новости, 08.09.2022

В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича

В Ржеве Тверской области начал работу один из крупнейших в стране завод по выпуску керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:31

2022-09-08T15:31

2022-09-08T15:31

тверская область

ржев

россия

игорь руденя

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815426913_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b61d3dc793a5d30ede61cdaf988ecd68.jpg

ТВЕРЬ, 8 сен - РИА Новости. В Ржеве Тверской области начал работу один из крупнейших в стране завод по выпуску керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства.В четверг предприятие во время рабочей поездки в Ржев посетил губернатор региона Игорь Руденя. Оносмотрел пресс для производства кирпича, печь для обжига, упаковочный цех, готовую продукцию завода, пообщался с коллективом.Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022. Предполагается, что продукция, выпускаемая заводом, сможет стать альтернативой импортному кирпичу премиального качества на строительном рынке России в рамках импортозамещения, отметили в пресс-службе.Объём инвестиций в производство составит 1,85 миллиарда рублей. Компания уже начала выпуск кирпича флэш-обжига, в ближайшее время ожидается запуск производства клинкерного кирпича. Планируется, что завод сможет производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича в год.

https://ria.ru/20220831/kofe-1813471136.html

ржев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ржев, россия, игорь руденя, экономика