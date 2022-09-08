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В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича - РИА Новости, 08.09.2022
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Тверская область
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В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича
В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича - РИА Новости, 08.09.2022
В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича
В Ржеве Тверской области начал работу один из крупнейших в стране завод по выпуску керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:31
2022-09-08T15:31
тверская область
ржев
россия
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 8 сен - РИА Новости. В Ржеве Тверской области начал работу один из крупнейших в стране завод по выпуску керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства.В четверг предприятие во время рабочей поездки в Ржев посетил губернатор региона Игорь Руденя. Оносмотрел пресс для производства кирпича, печь для обжига, упаковочный цех, готовую продукцию завода, пообщался с коллективом.Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022. Предполагается, что продукция, выпускаемая заводом, сможет стать альтернативой импортному кирпичу премиального качества на строительном рынке России в рамках импортозамещения, отметили в пресс-службе.Объём инвестиций в производство составит 1,85 миллиарда рублей. Компания уже начала выпуск кирпича флэш-обжига, в ближайшее время ожидается запуск производства клинкерного кирпича. Планируется, что завод сможет производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича в год.
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ржев, россия, игорь руденя, экономика
Тверская область, Ржев, Россия, Игорь Руденя, Экономика
15:31 08.09.2022
 

В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения завода по выпуску керамического кирпича в Ржеве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения завода по выпуску керамического кирпича в Ржеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения завода по выпуску керамического кирпича в Ржеве
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 сен - РИА Новости. В Ржеве Тверской области начал работу один из крупнейших в стране завод по выпуску керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг предприятие во время рабочей поездки в Ржев посетил губернатор региона Игорь Руденя. Оносмотрел пресс для производства кирпича, печь для обжига, упаковочный цех, готовую продукцию завода, пообщался с коллективом.
Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022. Предполагается, что продукция, выпускаемая заводом, сможет стать альтернативой импортному кирпичу премиального качества на строительном рынке России в рамках импортозамещения, отметили в пресс-службе.
Объём инвестиций в производство составит 1,85 миллиарда рублей. Компания уже начала выпуск кирпича флэш-обжига, в ближайшее время ожидается запуск производства клинкерного кирпича. Планируется, что завод сможет производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича в год.
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Тверская областьРжевРоссияИгорь РуденяЭкономика
 
 
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