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В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича
В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича - РИА Новости, 08.09.2022
В Ржеве Тверской области запущен завод по производству кирпича
В Ржеве Тверской области начал работу один из крупнейших в стране завод по выпуску керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:31
2022-09-08T15:31
2022-09-08T15:31
тверская область
ржев
россия
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 8 сен - РИА Новости. В Ржеве Тверской области начал работу один из крупнейших в стране завод по выпуску керамического кирпича, сообщает пресс-служба регионального правительства.В четверг предприятие во время рабочей поездки в Ржев посетил губернатор региона Игорь Руденя. Оносмотрел пресс для производства кирпича, печь для обжига, упаковочный цех, готовую продукцию завода, пообщался с коллективом.Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022. Предполагается, что продукция, выпускаемая заводом, сможет стать альтернативой импортному кирпичу премиального качества на строительном рынке России в рамках импортозамещения, отметили в пресс-службе.Объём инвестиций в производство составит 1,85 миллиарда рублей. Компания уже начала выпуск кирпича флэш-обжига, в ближайшее время ожидается запуск производства клинкерного кирпича. Планируется, что завод сможет производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 миллионов единиц кирпича в год.
https://ria.ru/20220831/kofe-1813471136.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржев, россия, игорь руденя, экономика
Тверская область, Ржев, Россия, Игорь Руденя, Экономика