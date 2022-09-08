https://ria.ru/20220908/zapret-1815433248.html

Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций

Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций - РИА Новости, 08.09.2022

Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций

Запрещенные Верховным судом России три украинские организации основаны на идеологии нацизма и призывали к терроризму в отношении России, объяснила... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:53

2022-09-08T15:53

2022-09-08T15:53

россия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

украина

киев

организация украинских националистов

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Запрещенные Верховным судом России три украинские организации основаны на идеологии нацизма и призывали к терроризму в отношении России, объяснила Генпрокуратура.Ранее в четверг Верховный суд России по иску генпрокурора Игоря Краснова запретил деятельность украинских националистических объединений "СИЧ-С14"* ("С14"*, "Слава и Честь"*, "Основа Майбутнього"*), а также "Добровольческого движения Организации украинских националистов"* (ОУН) и группировки "Черный комитет"*."Организации основаны на нацистской идеологии. Их представители занимаются возбуждением ненависти и вражды по отношению к России, лицам, выделенным по национальному признаку как россияне, а также пророссийски настроенным гражданам Украины. Лидеры указанных украинских организаций публично призывают к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении российских учреждений и россиян", - говорится в релизе ГП РФ.В Генпрокуратуре отмечают, что для осложнения отношений между Украиной и Россией, сворачивания дипломатических контактов, с 2016 года эти организации устраивают нападения на посольство РФ в Киеве и другие российские учреждения.Таким образом деятельность украинских националистических объединений представляет "угрозу безопасности общества и государства"."По фактам призывов к экстремизму и терроризму, а также нападений на российские учреждения следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела", - уточняется в релизе.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220908/ekstremizm-1815366371.html

https://ria.ru/20220811/voyna-1808533689.html

россия

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, украина, киев, организация украинских националистов