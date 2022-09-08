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Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций - РИА Новости, 08.09.2022
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Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций
Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций - РИА Новости, 08.09.2022
Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций
Запрещенные Верховным судом России три украинские организации основаны на идеологии нацизма и призывали к терроризму в отношении России, объяснила... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:53
2022-09-08T15:53
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
украина
киев
организация украинских националистов
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Запрещенные Верховным судом России три украинские организации основаны на идеологии нацизма и призывали к терроризму в отношении России, объяснила Генпрокуратура.Ранее в четверг Верховный суд России по иску генпрокурора Игоря Краснова запретил деятельность украинских националистических объединений "СИЧ-С14"* ("С14"*, "Слава и Честь"*, "Основа Майбутнього"*), а также "Добровольческого движения Организации украинских националистов"* (ОУН) и группировки "Черный комитет"*."Организации основаны на нацистской идеологии. Их представители занимаются возбуждением ненависти и вражды по отношению к России, лицам, выделенным по национальному признаку как россияне, а также пророссийски настроенным гражданам Украины. Лидеры указанных украинских организаций публично призывают к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении российских учреждений и россиян", - говорится в релизе ГП РФ.В Генпрокуратуре отмечают, что для осложнения отношений между Украиной и Россией, сворачивания дипломатических контактов, с 2016 года эти организации устраивают нападения на посольство РФ в Киеве и другие российские учреждения.Таким образом деятельность украинских националистических объединений представляет "угрозу безопасности общества и государства"."По фактам призывов к экстремизму и терроризму, а также нападений на российские учреждения следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела", - уточняется в релизе.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220908/ekstremizm-1815366371.html
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россия
украина
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россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, украина, киев, организация украинских националистов
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Украина, Киев, Организация украинских националистов
15:53 08.09.2022
 
Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций

Генпрокуратура: запрещенные в России украинские организации основаны на нацизме

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Запрещенные Верховным судом России три украинские организации основаны на идеологии нацизма и призывали к терроризму в отношении России, объяснила Генпрокуратура.
Ранее в четверг Верховный суд России по иску генпрокурора Игоря Краснова запретил деятельность украинских националистических объединений "СИЧ-С14"* ("С14"*, "Слава и Честь"*, "Основа Майбутнього"*), а также "Добровольческого движения Организации украинских националистов"* (ОУН) и группировки "Черный комитет"*.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
12:16
Суд признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской
"Организации основаны на нацистской идеологии. Их представители занимаются возбуждением ненависти и вражды по отношению к России, лицам, выделенным по национальному признаку как россияне, а также пророссийски настроенным гражданам Украины. Лидеры указанных украинских организаций публично призывают к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении российских учреждений и россиян", - говорится в релизе ГП РФ.
В Генпрокуратуре отмечают, что для осложнения отношений между Украиной и Россией, сворачивания дипломатических контактов, с 2016 года эти организации устраивают нападения на посольство РФ в Киеве и другие российские учреждения.
Таким образом деятельность украинских националистических объединений представляет "угрозу безопасности общества и государства".
"По фактам призывов к экстремизму и терроризму, а также нападений на российские учреждения следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела", - уточняется в релизе.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Как украинские политики восемь лет вели к войне с РоссиейЗа восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
 
РоссияГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновУкраинаКиевОрганизация украинских националистов
 
 
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