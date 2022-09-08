Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций
Генпрокуратура: запрещенные в России украинские организации основаны на нацизме
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Запрещенные Верховным судом России три украинские организации основаны на идеологии нацизма и призывали к терроризму в отношении России, объяснила Генпрокуратура.
Ранее в четверг Верховный суд России по иску генпрокурора Игоря Краснова запретил деятельность украинских националистических объединений "СИЧ-С14"* ("С14"*, "Слава и Честь"*, "Основа Майбутнього"*), а также "Добровольческого движения Организации украинских националистов"* (ОУН) и группировки "Черный комитет"*.
"Организации основаны на нацистской идеологии. Их представители занимаются возбуждением ненависти и вражды по отношению к России, лицам, выделенным по национальному признаку как россияне, а также пророссийски настроенным гражданам Украины. Лидеры указанных украинских организаций публично призывают к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении российских учреждений и россиян", - говорится в релизе ГП РФ.
В Генпрокуратуре отмечают, что для осложнения отношений между Украиной и Россией, сворачивания дипломатических контактов, с 2016 года эти организации устраивают нападения на посольство РФ в Киеве и другие российские учреждения.
Таким образом деятельность украинских националистических объединений представляет "угрозу безопасности общества и государства".
"По фактам призывов к экстремизму и терроризму, а также нападений на российские учреждения следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела", - уточняется в релизе.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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