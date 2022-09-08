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Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября - РИА Новости, 08.09.2022

Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Запрет на въезд граждан России в Эстонию вступит в силу в ночь на 19 сентября, аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша, заявил министр иностранных... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:05

2022-09-08T13:05

2022-09-08T13:46

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 сен — РИА Новости. Запрет на въезд граждан России в Эстонию вступит в силу в ночь на 19 сентября, аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине."Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", — сообщил он.Рейнсалу обратился гражданам России и призвал их не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами. Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября приняли решение приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Они также договорились, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне.Ранее МИД Латвии сообщил, что Вильнюс, Рига и Таллин достигли соглашения по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии. Как отметили в ведомстве, исключения будут распространяться на водителей грузовиков, дипломатов, а также граждан, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.Накануне Владимир Путин, говоря об ответе на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.

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https://ria.ru/20220907/doguzova-1815153987.html

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