https://ria.ru/20220908/zaes-1815489792.html

Передача ЗАЭС Киеву обречет мир на ядерную катастрофу, заявила Захарова

Передача ЗАЭС Киеву обречет мир на ядерную катастрофу, заявила Захарова - РИА Новости, 08.09.2022

Передача ЗАЭС Киеву обречет мир на ядерную катастрофу, заявила Захарова

Передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, который вообще ничего не контролирует, означает обречь мир на ядерную катастрофу, заявила официальный представитель РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:32

2022-09-08T18:32

2022-09-08T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

россия

запорожская аэс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, который вообще ничего не контролирует, означает обречь мир на ядерную катастрофу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим, как используется этот ядерный объект киевским режимом просто как элемент ядерного шантажа, создания угроз. Мы прекрасно понимаем, как это было и в других точках земного шара, Запад прекрасно отработал систему инсценировок, провокаций, совершения преступлений под чужим флагом и, конечно, говорить о том, что этот объект может быть передан под контроль киевского режима, который вообще ничего не контролирует, это смешно. Это значит, просто обрекать Европу и целый мир на угрозу разрушения ядерного объекта, ядерную катастрофу", - сказала она в ходе брифинга.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html

https://ria.ru/20220908/zaes-1815341169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, россия, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр