https://ria.ru/20220908/zaes-1815456362.html

Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова

Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 08.09.2022

Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова

Киевский режим оказывает психологическое давление на персонал Запорожской атомной электростанции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:54

2022-09-08T16:54

2022-09-08T16:56

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киевский режим оказывает психологическое давление на персонал Запорожской атомной электростанции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в Верховную раду Украины 6 сентября внесен законопроект, который дает право работодателю увольнять по "подозрению в коллаборационизме сотрудников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины"."Киевским режимом оказывается психологическое давление на персонал Запорожской АЭС", - сказала Захарова в ходе брифинга.При этом она назвала "несуразицей" заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о возможной эвакуации жителей Энергодара. "Все, что она говорит, не имеет отношения к реальности. Я так понимаю, придумали специальную такую функцию и нашли человека, который согласился выполнять соответствующие обязанности. Для того, чтобы нести несуразицу, ни за что не отвечать и всех пугать не только словами, но ещё и своим видом", - отметила официальный представитель МИД РФ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220908/dnepr-1815295945.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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