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Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/zaes-1815456362.html
Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова
Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 08.09.2022
Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова
Киевский режим оказывает психологическое давление на персонал Запорожской атомной электростанции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:54
2022-09-08T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
россия
украина
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киевский режим оказывает психологическое давление на персонал Запорожской атомной электростанции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что в Верховную раду Украины 6 сентября внесен законопроект, который дает право работодателю увольнять по "подозрению в коллаборационизме сотрудников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины"."Киевским режимом оказывается психологическое давление на персонал Запорожской АЭС", - сказала Захарова в ходе брифинга.При этом она назвала "несуразицей" заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о возможной эвакуации жителей Энергодара. "Все, что она говорит, не имеет отношения к реальности. Я так понимаю, придумали специальную такую функцию и нашли человека, который согласился выполнять соответствующие обязанности. Для того, чтобы нести несуразицу, ни за что не отвечать и всех пугать не только словами, но ещё и своим видом", - отметила официальный представитель МИД РФ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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в мире, мария захарова, россия, украина, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
16:54 08.09.2022 (обновлено: 16:56 08.09.2022)
 
Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова

Захарова заявила, что киевский режим психологически давит на персонал Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киевский режим оказывает психологическое давление на персонал Запорожской атомной электростанции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Верховную раду Украины 6 сентября внесен законопроект, который дает право работодателю увольнять по "подозрению в коллаборационизме сотрудников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины".
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"Киевским режимом оказывается психологическое давление на персонал Запорожской АЭС", - сказала Захарова в ходе брифинга.
При этом она назвала "несуразицей" заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о возможной эвакуации жителей Энергодара. "Все, что она говорит, не имеет отношения к реальности. Я так понимаю, придумали специальную такую функцию и нашли человека, который согласился выполнять соответствующие обязанности. Для того, чтобы нести несуразицу, ни за что не отвечать и всех пугать не только словами, но ещё и своим видом", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваРоссияУкраинаЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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