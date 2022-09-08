16:54 08.09.2022 (обновлено: 16:56 08.09.2022)
Киев психологически давит на сотрудников Запорожской АЭС, заявила Захарова
Захарова заявила, что киевский режим психологически давит на персонал Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киевский режим оказывает психологическое давление на персонал Запорожской атомной электростанции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в Верховную раду Украины 6 сентября внесен законопроект, который дает право работодателю увольнять по "подозрению в коллаборационизме сотрудников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины".
"Киевским режимом оказывается психологическое давление на персонал Запорожской АЭС", - сказала Захарова в ходе брифинга.
При этом она назвала "несуразицей" заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о возможной эвакуации жителей Энергодара. "Все, что она говорит, не имеет отношения к реальности. Я так понимаю, придумали специальную такую функцию и нашли человека, который согласился выполнять соответствующие обязанности. Для того, чтобы нести несуразицу, ни за что не отвечать и всех пугать не только словами, но ещё и своим видом", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.