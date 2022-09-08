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ВСУ попытались подорвать здание администрации Энергодара с дрона-камикадзе - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/zaes-1815398137.html
ВСУ попытались подорвать здание администрации Энергодара с дрона-камикадзе
ВСУ попытались подорвать здание администрации Энергодара с дрона-камикадзе - РИА Новости, 08.09.2022
ВСУ попытались подорвать здание администрации Энергодара с дрона-камикадзе
Украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:37
2022-09-08T15:24
специальная военная операция на украине
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе, сообщили местные власти."В 13:00 мск в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано", —рассказали в пресс-службе городской администрации.Никто не пострадал. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.Как позже сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в городе удалось задержать корректировщика огня, который наводил дрон.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные жители объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/balakleya-1815363526.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар
13:37 08.09.2022 (обновлено: 15:24 08.09.2022)
 
ВСУ попытались подорвать здание администрации Энергодара с дрона-камикадзе

Дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство на крышу здания администрации Энергодара

© РИА НовостиРезультат попадания дрона в здание администрации Энергодара
Результат попадания дрона в здание администрации Энергодара
© РИА Новости
Результат попадания дрона в здание администрации Энергодара
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе, сообщили местные власти.
"В 13:00 мск в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано", —рассказали в пресс-службе городской администрации.
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Никто не пострадал. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.
Как позже сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в городе удалось задержать корректировщика огня, который наводил дрон.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные жители объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодар
 
 
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