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В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой - РИА Новости, 08.09.2022
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В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой
В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой - РИА Новости, 08.09.2022
В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой
Полиция в пригороде Тель-Авива Яффо задержала палестинца, проникшего нелегально на израильскую территорию, у него при обыске найдены автомат и два взрывных... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:13
2022-09-08T17:13
в мире
израиль
тель-авив
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Полиция в пригороде Тель-Авива Яффо задержала палестинца, проникшего нелегально на израильскую территорию, у него при обыске найдены автомат и два взрывных устройства, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Михаил Зингерман."Некоторое время назад группа бойцов ЯСАМ полиции Тель-Авива обнаружила в Яффо человека, который вызвал у них подозрение. В ходе его проверки и досмотра было установлено, что он незаконно находится в Израиле, при обыске у него был найден автомат "Карл Густав" и два взрывных устройства", - отметил Зингерман."По всей вероятности предотвращен теракт", - добавил он.Задержанный оказался жителем города Шхем на Западном берегу реки Иордан. Сейчас в Яффо перекрыта значительная часть улиц. Район вокруг знаменитой туристической достопримечательности "Башни с часами" оцеплен полицией, передает с места корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807730142.html
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в мире, израиль, тель-авив, палестина
В мире, Израиль, Тель-Авив, Палестина
17:13 08.09.2022
 
В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой

В пригороде Тель-Авива полиция задержала палестинца с автоматом и взрывчаткой

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Полиция в пригороде Тель-Авива Яффо задержала палестинца, проникшего нелегально на израильскую территорию, у него при обыске найдены автомат и два взрывных устройства, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Михаил Зингерман.
"Некоторое время назад группа бойцов ЯСАМ полиции Тель-Авива обнаружила в Яффо человека, который вызвал у них подозрение. В ходе его проверки и досмотра было установлено, что он незаконно находится в Израиле, при обыске у него был найден автомат "Карл Густав" и два взрывных устройства", - отметил Зингерман.
"По всей вероятности предотвращен теракт", - добавил он.
Задержанный оказался жителем города Шхем на Западном берегу реки Иордан. Сейчас в Яффо перекрыта значительная часть улиц. Район вокруг знаменитой туристической достопримечательности "Башни с часами" оцеплен полицией, передает с места корреспондент РИА Новости.
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