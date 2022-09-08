https://ria.ru/20220908/zaderzhanie-1815461753.html

В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой

В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой - РИА Новости, 08.09.2022

В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой

Полиция в пригороде Тель-Авива Яффо задержала палестинца, проникшего нелегально на израильскую территорию, у него при обыске найдены автомат и два взрывных... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:13

2022-09-08T17:13

2022-09-08T17:13

в мире

израиль

тель-авив

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Полиция в пригороде Тель-Авива Яффо задержала палестинца, проникшего нелегально на израильскую территорию, у него при обыске найдены автомат и два взрывных устройства, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Михаил Зингерман."Некоторое время назад группа бойцов ЯСАМ полиции Тель-Авива обнаружила в Яффо человека, который вызвал у них подозрение. В ходе его проверки и досмотра было установлено, что он незаконно находится в Израиле, при обыске у него был найден автомат "Карл Густав" и два взрывных устройства", - отметил Зингерман."По всей вероятности предотвращен теракт", - добавил он.Задержанный оказался жителем города Шхем на Западном берегу реки Иордан. Сейчас в Яффо перекрыта значительная часть улиц. Район вокруг знаменитой туристической достопримечательности "Башни с часами" оцеплен полицией, передает с места корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807730142.html

израиль

тель-авив

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, тель-авив, палестина