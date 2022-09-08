https://ria.ru/20220908/zaderzhanie-1815461753.html
В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой
В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой - РИА Новости, 08.09.2022
В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой
Полиция в пригороде Тель-Авива Яффо задержала палестинца, проникшего нелегально на израильскую территорию, у него при обыске найдены автомат и два взрывных... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:13
2022-09-08T17:13
2022-09-08T17:13
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Полиция в пригороде Тель-Авива Яффо задержала палестинца, проникшего нелегально на израильскую территорию, у него при обыске найдены автомат и два взрывных устройства, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Михаил Зингерман."Некоторое время назад группа бойцов ЯСАМ полиции Тель-Авива обнаружила в Яффо человека, который вызвал у них подозрение. В ходе его проверки и досмотра было установлено, что он незаконно находится в Израиле, при обыске у него был найден автомат "Карл Густав" и два взрывных устройства", - отметил Зингерман."По всей вероятности предотвращен теракт", - добавил он.Задержанный оказался жителем города Шхем на Западном берегу реки Иордан. Сейчас в Яффо перекрыта значительная часть улиц. Район вокруг знаменитой туристической достопримечательности "Башни с часами" оцеплен полицией, передает с места корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20220806/izrail-1807730142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, палестина
В мире, Израиль, Тель-Авив, Палестина
В пригороде Тель-Авива задержали палестинца с автоматом и взрывчаткой
В пригороде Тель-Авива полиция задержала палестинца с автоматом и взрывчаткой
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Полиция в пригороде Тель-Авива Яффо задержала палестинца, проникшего нелегально на израильскую территорию, у него при обыске найдены автомат и два взрывных устройства, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Михаил Зингерман.
"Некоторое время назад группа бойцов ЯСАМ полиции Тель-Авива обнаружила в Яффо человека, который вызвал у них подозрение. В ходе его проверки и досмотра было установлено, что он незаконно находится в Израиле, при обыске у него был найден автомат "Карл Густав" и два взрывных устройства", - отметил Зингерман.
"По всей вероятности предотвращен теракт", - добавил он.
Задержанный оказался жителем города Шхем на Западном берегу реки Иордан. Сейчас в Яффо перекрыта значительная часть улиц. Район вокруг знаменитой туристической достопримечательности "Башни с часами" оцеплен полицией, передает с места корреспондент РИА Новости.