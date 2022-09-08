https://ria.ru/20220908/yuani-1815346717.html

Минфин планирует выпустить облигации в юанях

Минфин планирует выпустить облигации в юанях - РИА Новости, 08.09.2022

Минфин планирует выпустить облигации в юанях

Минфин России хочет выпустить суверенные облигации в юанях, проект находится в активной проработке, заявил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:26

2022-09-08T11:26

2022-09-08T12:04

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

юань

облигации

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин России хочет выпустить суверенные облигации в юанях, проект находится в активной проработке, заявил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Московском финансовом форуме."Мы хотим это сделать. Мы действительно видим, что локальный юаневый рынок сильно вырос. У нас действительно этот проект в активной проработке, разные этапы у него были, но чтобы сделка состоялась, она должна иметь смысл для всех участников", - прокомментировал Максимов планы Минфина выпустить облигации в юанях."Конечно, мы эту тему изучаем - она актуальная, она в повестке, но есть две модели, как это можно сделать: план максимум сделать красиво, правильно, открыв этот контур не только для нас, но и для всего рынка, и программа минимум - просто переложить свободную юаневую ликвидность на бюджетные счета, но тогда нужно определиться, зачем мы это делаем", - отметил он.Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиарда долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов.РИА Новости выступают информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220908/valyuta-1815294419.html

https://ria.ru/20220906/rezervy-1814877600.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), юань, облигации