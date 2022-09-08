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Минфин планирует выпустить облигации в юанях - РИА Новости, 08.09.2022
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Минфин планирует выпустить облигации в юанях
Минфин планирует выпустить облигации в юанях - РИА Новости, 08.09.2022
Минфин планирует выпустить облигации в юанях
Минфин России хочет выпустить суверенные облигации в юанях, проект находится в активной проработке, заявил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:26
2022-09-08T12:04
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
юань
облигации
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин России хочет выпустить суверенные облигации в юанях, проект находится в активной проработке, заявил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Московском финансовом форуме."Мы хотим это сделать. Мы действительно видим, что локальный юаневый рынок сильно вырос. У нас действительно этот проект в активной проработке, разные этапы у него были, но чтобы сделка состоялась, она должна иметь смысл для всех участников", - прокомментировал Максимов планы Минфина выпустить облигации в юанях."Конечно, мы эту тему изучаем - она актуальная, она в повестке, но есть две модели, как это можно сделать: план максимум сделать красиво, правильно, открыв этот контур не только для нас, но и для всего рынка, и программа минимум - просто переложить свободную юаневую ликвидность на бюджетные счета, но тогда нужно определиться, зачем мы это делаем", - отметил он.Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиарда долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов.РИА Новости выступают информационным партнером форума.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), юань, облигации
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Юань, Облигации
11:26 08.09.2022 (обновлено: 12:04 08.09.2022)
 
Минфин планирует выпустить облигации в юанях

Минфин России разрабатывает проект о выпуске суверенных облигаций в юанях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин России хочет выпустить суверенные облигации в юанях, проект находится в активной проработке, заявил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Московском финансовом форуме.
"Мы хотим это сделать. Мы действительно видим, что локальный юаневый рынок сильно вырос. У нас действительно этот проект в активной проработке, разные этапы у него были, но чтобы сделка состоялась, она должна иметь смысл для всех участников", - прокомментировал Максимов планы Минфина выпустить облигации в юанях.
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"Конечно, мы эту тему изучаем - она актуальная, она в повестке, но есть две модели, как это можно сделать: план максимум сделать красиво, правильно, открыв этот контур не только для нас, но и для всего рынка, и программа минимум - просто переложить свободную юаневую ликвидность на бюджетные счета, но тогда нужно определиться, зачем мы это делаем", - отметил он.
Минфин России впервые заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году, тогда объем размещения предлагался в размере 1 миллиарда долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов.
РИА Новости выступают информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЮаньОблигации
 
 
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