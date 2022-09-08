https://ria.ru/20220908/vzryv-1815417068.html

На северо-западе Москвы в квартире прогремел взрыв

На северо-западе Москвы в квартире прогремел взрыв - РИА Новости, 08.09.2022

На северо-западе Москвы в квартире прогремел взрыв

Женщина пострадала при взрыве в квартире девятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:42

2022-09-08T14:42

2022-09-08T14:51

москва

происшествия

жилье

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщина пострадала при взрыве в квартире девятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, произошел взрыв в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Тепличном переулке, пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате инцидента пожара и разрушений в квартире не последовало. Позже стало известно, что взрыв произошел при попытке подключить газовый баллон.

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москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, жилье