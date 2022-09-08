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На северо-западе Москвы в квартире прогремел взрыв - РИА Новости, 08.09.2022
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На северо-западе Москвы в квартире прогремел взрыв
На северо-западе Москвы в квартире прогремел взрыв - РИА Новости, 08.09.2022
На северо-западе Москвы в квартире прогремел взрыв
Женщина пострадала при взрыве в квартире девятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:42
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москва
происшествия
жилье
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщина пострадала при взрыве в квартире девятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, произошел взрыв в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Тепличном переулке, пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате инцидента пожара и разрушений в квартире не последовало. Позже стало известно, что взрыв произошел при попытке подключить газовый баллон.
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москва, происшествия, жилье
Москва, Происшествия, Жилье
14:42 08.09.2022 (обновлено: 14:51 08.09.2022)
 
На северо-западе Москвы в квартире прогремел взрыв

Женщина пострадала при взрыве в квартире на северо-западе Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщина пострадала при взрыве в квартире девятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, произошел взрыв в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Тепличном переулке, пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате инцидента пожара и разрушений в квартире не последовало. Позже стало известно, что взрыв произошел при попытке подключить газовый баллон.
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