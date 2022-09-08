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ВКС уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска

ВКС уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска - РИА Новости, 08.09.2022

ВКС уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска

ВКС РФ в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:55

2022-09-08T13:55

2022-09-08T16:57

славянск

краматорск

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВКС РФ в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска уничтожили до 120 украинских военных и 15 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники", - заявили в Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220908/samolet-1815403627.html

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Екатерина Зайцева

славянск, краматорск, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны