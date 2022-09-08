Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/vsu-1815403727.html
ВКС уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска
ВКС уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска - РИА Новости, 08.09.2022
ВКС уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска
ВКС РФ в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:55
2022-09-08T16:57
славянск
краматорск
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВКС РФ в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска уничтожили до 120 украинских военных и 15 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники", - заявили в Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220908/samolet-1815403627.html
славянск
краматорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d85f8f74744e2628e4eb9df734d5ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
славянск, краматорск, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны
Славянск, Краматорск, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны
13:55 08.09.2022 (обновлено: 16:57 08.09.2022)
 
ВКС уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Славянска и Краматорска

ВКС уничтожили 120 украинских боевиков и 15 единиц техники под Славянском и Краматорском

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВКС РФ в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска уничтожили до 120 украинских военных и 15 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники", - заявили в Минобороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
13:54Специальная военная операция на Украине
ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскКраматорскРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала