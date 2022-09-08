https://ria.ru/20220908/voenkor-1815310478.html

Американский военкор: мне стыдно, что власти США поддерживают "Миротворец"

Американский военкор: мне стыдно, что власти США поддерживают "Миротворец" - РИА Новости, 08.09.2022

Американский военкор: мне стыдно, что власти США поддерживают "Миротворец"

Военный корреспондент и уроженец США Рассел Бентли, внесенный в список украинского националистического сайта "Миротворец", заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:46

2022-09-08T08:46

2022-09-08T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сша

центральное разведывательное управление (цру)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Военный корреспондент и уроженец США Рассел Бентли, внесенный в список украинского националистического сайта "Миротворец", заявил РИА Новости, что поддерживаемый и во многом управляемый ЦРУ сайт, где содержатся призывы к убийству журналистов, вызывает у него чувство стыда за нынешнее правительство США.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины"."Абсолютно отвратительно, что сайт, на котором содержатся призывы к убийству журналистов, гражданских и даже детей, вообще может существовать. И то, что он хостится, поддерживается и во многом управляется ЦРУ и секретными службами ряда европейских стран, является ужасающим фактом. Я очень зол из-за этого, и мне как американцу стыдно за нынешнее правительство США", - сказал Бентли.Журналист отметил, что работа сайта "Миротворец" является проявлением нацизма и продолжением "нацистского террора", так как "нацисты в Германии так же массово применяли методы запугивания " и "уничтожения любой оппозиции".Бентли рассказал, что не беспокоится за свою жизнь, но предпринимает меры предосторожности, так как считает угрозу жизни "более чем реальной". В своем доме в Донецке у него есть автомат Калашникова и пистолет Макарова. По словам журналиста, он никогда не выходит из дома без оружия, даже если выходит "покурить с утра". По словам Бентли, "если случается, что мы с женой идем куда-то вместе, то я всегда выхожу на пять минут раньше ее, чтобы осмотреть машину. Я сажусь в машину один и завожу ее, чтобы жена не пострадала в случае, если машина окажется заминирована.Военкор, отвечая на вопрос о предпринимаемых мерах для исключения из списка "Миротворца", отметил, что продолжит поддерживать специальную военную операцию."Я буду продолжать принимать те же меры для исключения из списка, что и раньше, а именно – поддерживать специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. И я считаю, что процесс, запущенный 24 февраля, проходит крайне успешно, и в итоге сайт "Миротворец" будет закрыт, а люди, стоящие за ним, понесут заслуженное наказание за все совершенные преступления", - резюмировал журналист.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20220906/mirotvorets-1814878761.html

https://ria.ru/20220908/kanada-1815301748.html

https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804015769.html

луганская народная республика

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, сша, центральное разведывательное управление (цру), донецкая народная республика