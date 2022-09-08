https://ria.ru/20220908/vks-1815408024.html

ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений

ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений - РИА Новости, 08.09.2022

ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила пять складов вооружений и боеприпасов украинских войск, в том числе в районе... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:08

2022-09-08T14:08

2022-09-08T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

россия

балаклея

запорожская область

войска воздушно-космической обороны

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила пять складов вооружений и боеприпасов украинских войск, в том числе в районе Балаклеи, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины <...> Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Белой Криницы (Николаевская область) и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей под Маломихайловкой (Днепропетровская область).Также были поражены поражены пять пунктов управления украинских войск, в том числе 72-й механизированной, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в ДНР и Запорожской области, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника в 167 районах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

балаклея

запорожская область

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в мире, россия, балаклея, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, бук (зенитный ракетный комплекс)