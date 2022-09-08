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ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/vks-1815408024.html
ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений
ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений - РИА Новости, 08.09.2022
ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила пять складов вооружений и боеприпасов украинских войск, в том числе в районе... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:08
2022-09-08T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
балаклея
запорожская область
войска воздушно-космической обороны
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила пять складов вооружений и боеприпасов украинских войск, в том числе в районе Балаклеи, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины &lt;...&gt; Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Белой Криницы (Николаевская область) и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей под Маломихайловкой (Днепропетровская область).Также были поражены поражены пять пунктов управления украинских войск, в том числе 72-й механизированной, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в ДНР и Запорожской области, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника в 167 районах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
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россия
балаклея
запорожская область
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в мире, россия, балаклея, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Балаклея, Запорожская область, Войска воздушно-космической обороны, Бук (зенитный ракетный комплекс)
14:08 08.09.2022 (обновлено: 14:31 08.09.2022)
 
ВКС России за сутки поразили пять украинских складов вооружений

Минобороны: ВКС за сутки поразили пять украинских складов вооружений и боеприпасов

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразила пять складов вооружений и боеприпасов украинских войск, в том числе в районе Балаклеи, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины <...> Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Трудовое Запорожской области, Курахово, Константиновка, Северск Донецкой Народной Республики и Балаклея Харьковской области", - говорится в сообщении.
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Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки уничтожила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Белой Криницы (Николаевская область) и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей под Маломихайловкой (Днепропетровская область).
Также были поражены поражены пять пунктов управления украинских войск, в том числе 72-й механизированной, 58-й и 53-й мотопехотных бригад в ДНР и Запорожской области, а также 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника в 167 районах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБалаклеяЗапорожская областьВойска воздушно-космической обороныБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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