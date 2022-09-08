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Захарова назвала решение ЕС по визам для россиян дискриминационным - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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Захарова назвала решение ЕС по визам для россиян дискриминационным
Захарова назвала решение ЕС по визам для россиян дискриминационным - РИА Новости, 08.09.2022
Захарова назвала решение ЕС по визам для россиян дискриминационным
Решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ является дискриминационным и лишено здравого смысла, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:19
2022-09-08T18:19
туризм
в мире
мария захарова
россия
донбасс
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ является дискриминационным и лишено здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решение ЕС полностью приостановить в одностороннем порядке действие соглашения России и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года лишено здравого смысла, носит откровенно дискриминационный характер, не отвечает интересам граждан непосредственно стран Евросоюза. За абсурдным заявлением о том, что российские туристы якобы представляют угрозу для национальной безопасности стран Евросоюза, стоит желание коллективно наказать наших сограждан за проявленный ими в последние месяцы патриотизм, поддержку спецоперации в Донбассе и на Украине и, по большому счету, бездумная реализация указаний из Вашингтона", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.
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в мире, мария захарова, россия, донбасс, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Мария Захарова, Россия, Донбасс, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
18:19 08.09.2022
 
Захарова назвала решение ЕС по визам для россиян дискриминационным

Захарова назвала решение ЕС о приостановке соглашения по визам с Россией дискриминационным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ является дискриминационным и лишено здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение ЕС полностью приостановить в одностороннем порядке действие соглашения России и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года лишено здравого смысла, носит откровенно дискриминационный характер, не отвечает интересам граждан непосредственно стран Евросоюза. За абсурдным заявлением о том, что российские туристы якобы представляют угрозу для национальной безопасности стран Евросоюза, стоит желание коллективно наказать наших сограждан за проявленный ими в последние месяцы патриотизм, поддержку спецоперации в Донбассе и на Украине и, по большому счету, бездумная реализация указаний из Вашингтона", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.
Флаги Эстонии и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
13:05Туризм
Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября
 
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