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Захарова назвала решение ЕС по визам для россиян дискриминационным

Захарова назвала решение ЕС по визам для россиян дискриминационным - РИА Новости, 08.09.2022

Захарова назвала решение ЕС по визам для россиян дискриминационным

Решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ является дискриминационным и лишено здравого смысла, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:19

2022-09-08T18:19

2022-09-08T18:19

туризм

в мире

мария захарова

россия

донбасс

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ является дискриминационным и лишено здравого смысла, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решение ЕС полностью приостановить в одностороннем порядке действие соглашения России и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года лишено здравого смысла, носит откровенно дискриминационный характер, не отвечает интересам граждан непосредственно стран Евросоюза. За абсурдным заявлением о том, что российские туристы якобы представляют угрозу для национальной безопасности стран Евросоюза, стоит желание коллективно наказать наших сограждан за проявленный ими в последние месяцы патриотизм, поддержку спецоперации в Донбассе и на Украине и, по большому счету, бездумная реализация указаний из Вашингтона", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.

https://ria.ru/20220908/zapret-1815388671.html

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в мире, мария захарова, россия, донбасс, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм