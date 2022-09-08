13:59 08.09.2022 (обновлено: 14:40 08.09.2022)
Еврокомиссар заявила, что россияне не должны иметь легкий доступ в ЕС
Еврокомиссар Йохансон заявила, что россияне не должны иметь легкий доступ в Евросоюз
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон заявила, что граждане России "не должны иметь легкий доступ в Евросоюз" для туристических и развлекательных поездок.
Йохансон в настоящее время находится в Латвии, где собирается обсудить новую европейскую политику в отношении шенгенских виз для граждан России.
"Граждане страны, которая несет ответственность за войну, не должны иметь легкий доступ к туризму и отдыху в ЕС", - написала она в Twitter.
Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые в среду утвердили постоянные представители стран ЕС. Ожидается, что решение окончательно будет утверждено Советом ЕС 9 сентября. Решение, скорее всего, вступит в силу после публикации в официальном журнале 12 сентября.
В ЕС заявляли, что российская сторона будет уведомлена о вступлении решения в силу минимум за 48 часов до начала его действия. Кроме того, в Брюсселе пояснили, что в случае, если обстоятельства, приведшие к приостановке соглашения, прекратятся, действие соглашения будет восстановлено.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала саморазрушительным решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.