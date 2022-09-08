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Еврокомиссар заявила, что россияне не должны иметь легкий доступ в ЕС - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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Еврокомиссар заявила, что россияне не должны иметь легкий доступ в ЕС
Еврокомиссар заявила, что россияне не должны иметь легкий доступ в ЕС - РИА Новости, 08.09.2022
Еврокомиссар заявила, что россияне не должны иметь легкий доступ в ЕС
Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон заявила, что граждане России "не должны иметь легкий доступ в Евросоюз" для туристических и развлекательных... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:59
2022-09-08T14:40
россия
визы
в мире
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон заявила, что граждане России "не должны иметь легкий доступ в Евросоюз" для туристических и развлекательных поездок.Йохансон в настоящее время находится в Латвии, где собирается обсудить новую европейскую политику в отношении шенгенских виз для граждан России."Граждане страны, которая несет ответственность за войну, не должны иметь легкий доступ к туризму и отдыху в ЕС", - написала она в Twitter.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые в среду утвердили постоянные представители стран ЕС. Ожидается, что решение окончательно будет утверждено Советом ЕС 9 сентября. Решение, скорее всего, вступит в силу после публикации в официальном журнале 12 сентября.В ЕС заявляли, что российская сторона будет уведомлена о вступлении решения в силу минимум за 48 часов до начала его действия. Кроме того, в Брюсселе пояснили, что в случае, если обстоятельства, приведшие к приостановке соглашения, прекратятся, действие соглашения будет восстановлено.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала саморазрушительным решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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россия, визы, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Россия, Визы, В мире, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
13:59 08.09.2022 (обновлено: 14:40 08.09.2022)
 
Еврокомиссар заявила, что россияне не должны иметь легкий доступ в ЕС

Еврокомиссар Йохансон заявила, что россияне не должны иметь легкий доступ в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон заявила, что граждане России "не должны иметь легкий доступ в Евросоюз" для туристических и развлекательных поездок.
Йохансон в настоящее время находится в Латвии, где собирается обсудить новую европейскую политику в отношении шенгенских виз для граждан России.
Флаги Эстонии и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
13:05Туризм
Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября
"Граждане страны, которая несет ответственность за войну, не должны иметь легкий доступ к туризму и отдыху в ЕС", - написала она в Twitter.
Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые в среду утвердили постоянные представители стран ЕС. Ожидается, что решение окончательно будет утверждено Советом ЕС 9 сентября. Решение, скорее всего, вступит в силу после публикации в официальном журнале 12 сентября.
В ЕС заявляли, что российская сторона будет уведомлена о вступлении решения в силу минимум за 48 часов до начала его действия. Кроме того, в Брюсселе пояснили, что в случае, если обстоятельства, приведшие к приостановке соглашения, прекратятся, действие соглашения будет восстановлено.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала саморазрушительным решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 13:23Туризм
МИД начал работу над упрощением выдачи виз иностранным туристам
 
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