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В МИД прокомментировали возможность визита Пушилина в КНДР
В МИД прокомментировали возможность визита Пушилина в КНДР - РИА Новости, 08.09.2022
В МИД прокомментировали возможность визита Пушилина в КНДР
Пока речи о практической организации визита в КНДР главы ДНР Дениса Пушилина не идет, однако если он состоится и в делегацию пригласят представителей РФ, Москва РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:52
2022-09-08T07:52
2022-09-08T07:52
георгий зиновьев
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пока речи о практической организации визита в КНДР главы ДНР Дениса Пушилина не идет, однако если он состоится и в делегацию пригласят представителей РФ, Москва окажет необходимое содействие, заявил РИА Новости директор Первого департамента МИД РФ Георгий Зиновьев.Отвечая на вопрос, возможно ли включение в делегацию ДНР при потенциальном визите представителей Москвы Зиновьев сказал, что "вопрос о приглашении российских представителей на такую встречу следовало бы адресовать в первую очередь Донецку и Пхеньяну"."Однако в случае, если такая поездка станет возможна и Д.В. Пушилин пригласит российских представителей войти в состав его делегации, будем готовы оказать необходимое содействие", - добавил он.
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георгий зиновьев, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, кндр (северная корея), в мире
Георгий Зиновьев, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, КНДР (Северная Корея), В мире
В МИД прокомментировали возможность визита Пушилина в КНДР
Дипломат Зиновьев: визит Пушилина в КНДР пока не может состояться из-за COVID-ограничений