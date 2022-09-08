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В МИД прокомментировали возможность визита Пушилина в КНДР

В МИД прокомментировали возможность визита Пушилина в КНДР - РИА Новости, 08.09.2022

В МИД прокомментировали возможность визита Пушилина в КНДР

Пока речи о практической организации визита в КНДР главы ДНР Дениса Пушилина не идет, однако если он состоится и в делегацию пригласят представителей РФ, Москва РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:52

2022-09-08T07:52

2022-09-08T07:52

георгий зиновьев

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пока речи о практической организации визита в КНДР главы ДНР Дениса Пушилина не идет, однако если он состоится и в делегацию пригласят представителей РФ, Москва окажет необходимое содействие, заявил РИА Новости директор Первого департамента МИД РФ Георгий Зиновьев.Отвечая на вопрос, возможно ли включение в делегацию ДНР при потенциальном визите представителей Москвы Зиновьев сказал, что "вопрос о приглашении российских представителей на такую встречу следовало бы адресовать в первую очередь Донецку и Пхеньяну"."Однако в случае, если такая поездка станет возможна и Д.В. Пушилин пригласит российских представителей войти в состав его делегации, будем готовы оказать необходимое содействие", - добавил он.

https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873017.html

донецкая народная республика

россия

кндр (северная корея)

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георгий зиновьев, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, кндр (северная корея), в мире