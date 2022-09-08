https://ria.ru/20220908/vezd-1815465248.html

В МИД пообещали ответ странам Балтии на ограничение въезда россиянам

В МИД пообещали ответ странам Балтии на ограничение въезда россиянам - РИА Новости, 08.09.2022

В МИД пообещали ответ странам Балтии на ограничение въезда россиянам

Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:25

2022-09-08T17:25

2022-09-08T17:45

специальная военная операция на украине

россия

в мире

мария захарова

санкции в отношении россии

прибалтика

латвия

литва

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наиболее оголтелые противники России в Евросоюзе, прежде всего прибалтийские страны, не удовлетворившись приостановкой действий соглашений, идут дальше. Они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами. В результате Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ", - сказала Захарова в ходе брифинга."Еще раз хотелось бы сказать, что, безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу", - добавила она.При этом Захарова подчеркнула, что ответ РФ будет продуманным, и Москва не собирается закрываться от жителей Евросоюза. "Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать", - сказала она.

https://ria.ru/20220902/pribaltika-1813923067.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, мария захарова, санкции в отношении россии, прибалтика, латвия, литва, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)