https://ria.ru/20220908/vezd-1815465248.html
В МИД пообещали ответ странам Балтии на ограничение въезда россиянам
В МИД пообещали ответ странам Балтии на ограничение въезда россиянам - РИА Новости, 08.09.2022
В МИД пообещали ответ странам Балтии на ограничение въезда россиянам
Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:25
2022-09-08T17:25
2022-09-08T17:45
специальная военная операция на украине
россия
в мире
мария захарова
санкции в отношении россии
прибалтика
латвия
литва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наиболее оголтелые противники России в Евросоюзе, прежде всего прибалтийские страны, не удовлетворившись приостановкой действий соглашений, идут дальше. Они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами. В результате Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ", - сказала Захарова в ходе брифинга."Еще раз хотелось бы сказать, что, безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу", - добавила она.При этом Захарова подчеркнула, что ответ РФ будет продуманным, и Москва не собирается закрываться от жителей Евросоюза. "Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать", - сказала она.
https://ria.ru/20220902/pribaltika-1813923067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:25 08.09.2022 (обновлено: 17:45 08.09.2022)
В МИД пообещали ответ странам Балтии на ограничение въезда россиянам
МИД: Евросоюз, ограничивая россиянам въезд, закрывает клетку изнутри
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила
в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наиболее оголтелые противники России в Евросоюзе, прежде всего прибалтийские страны, не удовлетворившись приостановкой действий соглашений, идут дальше. Они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами. В результате Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Еще раз хотелось бы сказать, что, безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу", - добавила она.
При этом Захарова подчеркнула, что ответ РФ будет продуманным, и Москва не собирается закрываться от жителей Евросоюза. "Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать", - сказала она.