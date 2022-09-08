https://ria.ru/20220908/veypy-1815305740.html

Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде

Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде - РИА Новости, 08.09.2022

Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде

Минздрав России поддерживает инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и готов разработать соответствующие эскизы, сообщили РИА... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:16

2022-09-08T08:16

2022-09-08T08:16

россия

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минздрав России поддерживает инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и готов разработать соответствующие эскизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке вейпов, которая предупреждает о вреде и содержит "устрашающие картинки" на упаковке."Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции", - говорится в сообщении.Минздрав России готов разработать эскизы соответствующих предупреждений, уточнили в пресс-службе.Для установления требований о нанесении предупреждений необходимо обеспечить включение таких норм в разрабатываемый в настоящее время проект технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию либо принять национальный технический регламент, пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20220717/ldpr-1803024643.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, евразийский экономический союз, лдпр, госдума рф, сергей леонов