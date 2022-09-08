Рейтинг@Mail.ru
Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/veypy-1815305740.html
Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде
Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде - РИА Новости, 08.09.2022
Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде
Минздрав России поддерживает инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и готов разработать соответствующие эскизы, сообщили РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T08:16
2022-09-08T08:16
россия
общество
здоровье - общество
евразийский экономический союз
лдпр
госдума рф
сергей леонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_a362f15b444b12989291011438c5b806.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минздрав России поддерживает инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и готов разработать соответствующие эскизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке вейпов, которая предупреждает о вреде и содержит "устрашающие картинки" на упаковке."Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции", - говорится в сообщении.Минздрав России готов разработать эскизы соответствующих предупреждений, уточнили в пресс-службе.Для установления требований о нанесении предупреждений необходимо обеспечить включение таких норм в разрабатываемый в настоящее время проект технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию либо принять национальный технический регламент, пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20220717/ldpr-1803024643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff3db3fc01f7282bf152f44aa5f63411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество, евразийский экономический союз, лдпр, госдума рф, сергей леонов
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Евразийский экономический союз, ЛДПР, Госдума РФ, Сергей Леонов
08:16 08.09.2022
 
Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде

В Минздраве поддержали идею наносить на вейпы картинки, предупреждающие об их вреде

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке vape-индустрии
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минздрав России поддерживает инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и готов разработать соответствующие эскизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке вейпов, которая предупреждает о вреде и содержит "устрашающие картинки" на упаковке.
"Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции", - говорится в сообщении.
Минздрав России готов разработать эскизы соответствующих предупреждений, уточнили в пресс-службе.
Для установления требований о нанесении предупреждений необходимо обеспечить включение таких норм в разрабатываемый в настоящее время проект технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию либо принять национальный технический регламент, пояснили в министерстве.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 11:57
ЛДПР внесла проект о запрете вейпов и жидкого никотина
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоЕвразийский экономический союзЛДПРГосдума РФСергей Леонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала