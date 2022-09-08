Минздрав поддержал идею наносить на вейпы картинки об их вреде
В Минздраве поддержали идею наносить на вейпы картинки, предупреждающие об их вреде
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке vape-индустрии
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минздрав России поддерживает инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и готов разработать соответствующие эскизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил РИА Новости, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке вейпов, которая предупреждает о вреде и содержит "устрашающие картинки" на упаковке.
"Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции", - говорится в сообщении.
Минздрав России готов разработать эскизы соответствующих предупреждений, уточнили в пресс-службе.
Для установления требований о нанесении предупреждений необходимо обеспечить включение таких норм в разрабатываемый в настоящее время проект технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию либо принять национальный технический регламент, пояснили в министерстве.
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