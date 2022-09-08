В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть
Правительство Венгрии предписало госучреждениям сократить потребление газа на четверть
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии предписывает государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Необходимо как можно быстрее снизить потребление газа... За исключением больниц и социальных учреждений, мы предписываем снизить потребление газа на 25% в государственных учреждениях. На следующих заседаниях правительства все министры внесут предложения по своим ведомствам", - сказал Гуйяш.
В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск более 700 миллионов дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.