https://ria.ru/20220908/vengriya-1815377851.html

В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть

В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть - РИА Новости, 08.09.2022

В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть

Правительство Венгрии предписывает государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, заявил на... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:41

2022-09-08T12:41

2022-09-08T12:41

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венгрия

природный газ

правительство венгрии

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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии предписывает государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Необходимо как можно быстрее снизить потребление газа... За исключением больниц и социальных учреждений, мы предписываем снизить потребление газа на 25% в государственных учреждениях. На следующих заседаниях правительства все министры внесут предложения по своим ведомствам", - сказал Гуйяш.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск более 700 миллионов дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, природный газ, правительство венгрии