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В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть - РИА Новости, 08.09.2022
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В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть
В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть - РИА Новости, 08.09.2022
В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть
Правительство Венгрии предписывает государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, заявил на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:41
2022-09-08T12:41
в мире
венгрия
природный газ
правительство венгрии
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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии предписывает государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Необходимо как можно быстрее снизить потребление газа... За исключением больниц и социальных учреждений, мы предписываем снизить потребление газа на 25% в государственных учреждениях. На следующих заседаниях правительства все министры внесут предложения по своим ведомствам", - сказал Гуйяш.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск более 700 миллионов дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
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в мире, венгрия, природный газ, правительство венгрии
В мире, Венгрия, Природный газ, Правительство Венгрии
12:41 08.09.2022
 
В Венгрии предписали госучреждениям сократить потребление газа на четверть

Правительство Венгрии предписало госучреждениям сократить потребление газа на четверть

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии предписывает государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Необходимо как можно быстрее снизить потребление газа... За исключением больниц и социальных учреждений, мы предписываем снизить потребление газа на 25% в государственных учреждениях. На следующих заседаниях правительства все министры внесут предложения по своим ведомствам", - сказал Гуйяш.
В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск более 700 миллионов дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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В миреВенгрияПриродный газПравительство Венгрии
 
 
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