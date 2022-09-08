https://ria.ru/20220908/vef-1815356100.html
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России - РИА Новости, 08.09.2022
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России
Россия сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой, поворот на восток – это судьба, заявил журналистам на полях Восточного... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:45
2022-09-08T11:45
2022-09-08T11:48
экономика
алексей чекунков
владимир путин
россия
дальний восток
азия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Россия сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой, поворот на восток – это судьба, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По словам министра, итоги форума, сформулированные президентом РФ Владимиром Путиным, в очередной раз подтвердили безусловный приоритет в развитии Дальнего Востока."И сейчас это не ситуативный приоритет - поворот на восток, или переориентация экономической деятельности, транспортных, товарных потоков - это наша судьба. Россия, которая на три четверти находится в Азии, держава три столетия развивавшаяся на европейских основах, сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой", - сказал Чекунков.Министр также подчеркнул, что самое главное решение президента заключается в том, что преференции и меры поддержки развития Дальнего Востока должны быть лучшими в России. Чекунков назвал это вектором развития.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/vef-2022-1815017779.html
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экономика, алексей чекунков, владимир путин, россия, дальний восток, азия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владивосток
Экономика, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток, Азия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владивосток
11:45 08.09.2022 (обновлено: 11:48 08.09.2022)
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России
Глава Минвостокразвития: Россия балансирует свои европейские традиции восточной повесткой