Рейтинг@Mail.ru
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/vef-1815356100.html
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России - РИА Новости, 08.09.2022
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России
Россия сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой, поворот на восток – это судьба, заявил журналистам на полях Восточного... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:45
2022-09-08T11:48
экономика
алексей чекунков
владимир путин
россия
дальний восток
азия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813738394_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_3aaee2133363b9041192854dee998a1e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Россия сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой, поворот на восток – это судьба, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По словам министра, итоги форума, сформулированные президентом РФ Владимиром Путиным, в очередной раз подтвердили безусловный приоритет в развитии Дальнего Востока."И сейчас это не ситуативный приоритет - поворот на восток, или переориентация экономической деятельности, транспортных, товарных потоков - это наша судьба. Россия, которая на три четверти находится в Азии, держава три столетия развивавшаяся на европейских основах, сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой", - сказал Чекунков.Министр также подчеркнул, что самое главное решение президента заключается в том, что преференции и меры поддержки развития Дальнего Востока должны быть лучшими в России. Чекунков назвал это вектором развития.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/vef-2022-1815017779.html
https://ria.ru/20220908/vef-2022-1815312535.html
россия
дальний восток
азия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813738394_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60f22ba38a3bb573e18287a7f48aad3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей чекунков, владимир путин, россия, дальний восток, азия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владивосток
Экономика, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток, Азия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владивосток
11:45 08.09.2022 (обновлено: 11:48 08.09.2022)
 
Глава Минвостокразвития заявил о динамичной восточной повестке России

Глава Минвостокразвития: Россия балансирует свои европейские традиции восточной повесткой

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Россия сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой, поворот на восток – это судьба, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По словам министра, итоги форума, сформулированные президентом РФ Владимиром Путиным, в очередной раз подтвердили безусловный приоритет в развитии Дальнего Востока.
Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 10:00
Третий день ВЭФ-2022
"И сейчас это не ситуативный приоритет - поворот на восток, или переориентация экономической деятельности, транспортных, товарных потоков - это наша судьба. Россия, которая на три четверти находится в Азии, держава три столетия развивавшаяся на европейских основах, сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой", - сказал Чекунков.
Министр также подчеркнул, что самое главное решение президента заключается в том, что преференции и меры поддержки развития Дальнего Востока должны быть лучшими в России. Чекунков назвал это вектором развития.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Девушки в форме стюардесс Аэрофлота и участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
10:00
Четвертый день ВЭФ-2022
 
ЭкономикаАлексей ЧекунковВладимир ПутинРоссияДальний ВостокАзияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала