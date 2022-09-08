11:19 08.09.2022 (обновлено: 11:21 08.09.2022)
Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве
В рамках ВЭФ города Владивосток и Себу подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото : Philippine Embassy in RussiaГенеральный консул посольства Республики Филиппины Роберт Феррер
Генеральный консул посольства Республики Филиппины Роберт Феррер. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс".
"В рамках Восточного экономического форума в администрации Владивостока состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопес Рама прошло в онлайн формате, очно присутствовали генеральный консул посольства Республики Филиппины в РФ Роберт О. Феррер Мл, вице-консул посольства Республики Филиппины в РФ Кэтрин Алпай, замглавы администрации Владивостока Дарья Стегний, атташе посольства Республики Филиппины в РФ Кара Марианна Вида, почетный консул Республики Филиппины во Владивостоке Вадим Ветольский.
"Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе", - приводятся в сообщении приветственные слова главы Владивостока Шестакова.
Он выразил заинтересованность в стабильных связях между городами в различных областях, от социокультурных до экономических, уточнив, что это могут быть обмены детскими и студенческими делегациями, совместные спортивные и культурные мероприятия, мастер-классы, учитывая возможности современных информационных технологий.
Мэр Владивостока добавил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины.
В свою очередь мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.