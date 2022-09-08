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Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 08.09.2022
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Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве
Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 08.09.2022
Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве
Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс". РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:19
2022-09-08T11:21
константин шестаков
владивосток
себу
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
филиппины
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс".Отмечается, что подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопес Рама прошло в онлайн формате, очно присутствовали генеральный консул посольства Республики Филиппины в РФ Роберт О. Феррер Мл, вице-консул посольства Республики Филиппины в РФ Кэтрин Алпай, замглавы администрации Владивостока Дарья Стегний, атташе посольства Республики Филиппины в РФ Кара Марианна Вида, почетный консул Республики Филиппины во Владивостоке Вадим Ветольский."Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе", - приводятся в сообщении приветственные слова главы Владивостока Шестакова.Он выразил заинтересованность в стабильных связях между городами в различных областях, от социокультурных до экономических, уточнив, что это могут быть обмены детскими и студенческими делегациями, совместные спортивные и культурные мероприятия, мастер-классы, учитывая возможности современных информационных технологий.Мэр Владивостока добавил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины.В свою очередь мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/delegatsiya-1814998104.html
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константин шестаков, владивосток, себу, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, филиппины, экономика, "фонд "росконгресс"
Константин Шестаков, Владивосток, Себу, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Филиппины, Экономика, "Фонд "Росконгресс"
11:19 08.09.2022 (обновлено: 11:21 08.09.2022)
 
Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках ВЭФ города Владивосток и Себу подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : Philippine Embassy in RussiaГенеральный консул посольства Республики Филиппины Роберт Феррер
Генеральный консул посольства Республики Филиппины Роберт Феррер - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Philippine Embassy in Russia
Генеральный консул посольства Республики Филиппины Роберт Феррер. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс".

"В рамках Восточного экономического форума в администрации Владивостока состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопес Рама прошло в онлайн формате, очно присутствовали генеральный консул посольства Республики Филиппины в РФ Роберт О. Феррер Мл, вице-консул посольства Республики Филиппины в РФ Кэтрин Алпай, замглавы администрации Владивостока Дарья Стегний, атташе посольства Республики Филиппины в РФ Кара Марианна Вида, почетный консул Республики Филиппины во Владивостоке Вадим Ветольский.
"Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе", - приводятся в сообщении приветственные слова главы Владивостока Шестакова.
Он выразил заинтересованность в стабильных связях между городами в различных областях, от социокультурных до экономических, уточнив, что это могут быть обмены детскими и студенческими делегациями, совместные спортивные и культурные мероприятия, мастер-классы, учитывая возможности современных информационных технологий.
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Мэр Владивостока добавил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины.
В свою очередь мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Четвертый день ВЭФ-2022
 
Константин ШестаковВладивостокСебуРоссияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022ФилиппиныЭкономика"Фонд "Росконгресс"
 
 
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