https://ria.ru/20220908/vef-1815342989.html

Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве

Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 08.09.2022

Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о сотрудничестве

Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс". РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:19

2022-09-08T11:19

2022-09-08T11:21

константин шестаков

владивосток

себу

россия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

филиппины

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Владивосток и филиппинский город Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, сообщил фонд "Росконгресс".Отмечается, что подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопес Рама прошло в онлайн формате, очно присутствовали генеральный консул посольства Республики Филиппины в РФ Роберт О. Феррер Мл, вице-консул посольства Республики Филиппины в РФ Кэтрин Алпай, замглавы администрации Владивостока Дарья Стегний, атташе посольства Республики Филиппины в РФ Кара Марианна Вида, почетный консул Республики Филиппины во Владивостоке Вадим Ветольский."Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе", - приводятся в сообщении приветственные слова главы Владивостока Шестакова.Он выразил заинтересованность в стабильных связях между городами в различных областях, от социокультурных до экономических, уточнив, что это могут быть обмены детскими и студенческими делегациями, совместные спортивные и культурные мероприятия, мастер-классы, учитывая возможности современных информационных технологий.Мэр Владивостока добавил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины.В свою очередь мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/delegatsiya-1814998104.html

https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html

https://ria.ru/20220908/vef-2022-1815312535.html

владивосток

себу

россия

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константин шестаков, владивосток, себу, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, филиппины, экономика, "фонд "росконгресс"